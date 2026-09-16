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iPhone Duo almak isteyenlere kötü haber!

iPhone Duo bu yıl bulunması zor bir telefon olabilir. Zira analist Jeff Pu’ya göre menteşe üretimindeki kısıtlamalar nedeniyle cihazın 2026 sonuna kadar bulunabilirliği daha önce tahmin edilenden daha sınırlı olacak.

iPhone Duo almak isteyenlere kötü haber!
Enes Çırtlık

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ön siparişlerine ilişkin önceki notunun ardından iPhone Duo hakkında yeni bir öngörü paylaşan analist Jeff Pu, daha önce 7 milyon adet olarak açıkladığı 2026 yılı üretim tahminini 6 milyon adede düşürdü.

Pu’ya göre üretim beklentisinin gerilemesinin nedeni, talebin yetersiz olacağı düşüncesi değil, iPhone Duo’nun menteşesinin üretimindeki kısıtlamalar.

iPhone Duo almak isteyenlere kötü haber! 1

MENTEŞE ÜRETİMİ IPHONE DUO STOKLARINI SINIRLAYABİLİR

Menteşenin üretimi oldukça karmaşık bir bileşen olduğu ve bunun telefonun üretimini yavaşlatabileceği daha önce de birçok kez gündeme gelmişti. Yeni tahmin de bu yöndeki değerlendirmeyi destekliyor.

iPhone Duo almak isteyenlere kötü haber! 2

6 milyon adetlik üretim tahminini bir bağlama oturtmak gerekirse Pu, Apple’ın 2026 yılı sonuna kadar iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde toplam 72 milyon adet satış yapacağını öngörüyor.

ÖN SİPARİŞLER 16 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Apple, iPhone Duo için ön siparişleri 16 Ekim’de almaya başlayacak. Cihazın satışa çıkış tarihi ise 23 Ekim olarak açıklandı.

iPhone Duo almak isteyenlere kötü haber! 3

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iPhone Duo
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