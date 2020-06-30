Leyla'nın Ölümünde Flaş Gelişme! Babasından İlk Açıklama Geldi

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine dere kenarında ulaşılan Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı! 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçu ile tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Konu ile ilgili Ağrı Başsavcılığı da; ''Bir şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.'' açıklaması yaptı.
Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan birisi olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Günlerce yapılan aramalar sonucunda da minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Leyla'nın açlıktan öldüğü tespit edilmişti.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leyla'nın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar arasında; daha önce sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerine konu olan, baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçu ile tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Leyla'nın babası Nihat Aydemir, Mehmet Aydemir hakkında sosyal medyada çıkan haberler için;
''Mehmet ile ilgisi yok. Asılsız iddialarda bulunanlarla ilgili Mehmet suç duyurusunda bulunacak. Eğer öyle birşey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar.'' açıklamasında bulunmuştu.
Tutuklanan Mehmet Aydemir; ''Sosyal medyadan benim fotoğraflarımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Madem bu kadar adaleti istiyorsunuz, gelin Türkiye Cumhuriyeti olarak birlik olalım, beraber bulalım, beraber asalım ki başka Leylalar'ın canı yanmasın.Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok.'' demişti.
Konu ile ilgili çalışmalarını çok yönlü devam ettiren Savcılık, Leyla Aydemir soruşturması için gizlilik kararı aldı. Ağrı'da bayramın ilk günü kaybolmasının ardından 18 gün sonra cesedine ulaşılan Leyla Aydemir'in babası konu ile ilgili olarak; ''Dosyada gizlilik kararı var. Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur. '' dedi.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Leyla'nın öldürülmesi ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Savcılık tarafından yapılan son açıklamada;
'' Soruşturma kapsamında 4 şüpheli 14 Temmuz'da gözaltına alındı. 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz'da kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. '' ifadelerine yer verildi.
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