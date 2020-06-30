Leyla'nın Ölümünde Flaş Gelişme! Babasından İlk Açıklama Geldi

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine dere kenarında ulaşılan Leyla Aydemir'in ölümü ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı! 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada; gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçu ile tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Ağrı Başsavcılığı da; ''Bir şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.'' açıklaması yaptı.

Şükran-Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan birisi olan Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Günlerce yapılan aramalar sonucunda da minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı. Leyla'nın açlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Sosyal Medyadaki İddiaları Reddetmişti!

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Leyla'nın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar arasında; daha önce sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerine konu olan, baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçu ile tutuklandı ve cezaevine gönderildi.