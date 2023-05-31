Leziz İtalyan ekmeği Focaccia tarifi! Focaccia nasıl yapılır?

Focaccia, İtalyan mutfağının sevilen tariflerinden. Bol zeytinyağı, peynir ve zeytinle hazırlanan bu eşsiz lezzet yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İtalyan ekmeği Focaccia nasıl yapılır merak ediyorsanız bu Focaccia tarifini deneyebilirsiniz.
Focaccia kahvaltıların ve akşam yemeklerinin olmazsa olmazsa arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu lezzeti herkesin denemesi gerekiyor. Focaccianın üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz.
MALZEMELER
Ön Hamur için:
6 gr maya
175 ml ılık su
225 gr un
Hamur için:
12 gr maya
400 ml ılık su
575 gr un
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
Zeytinyağı
Çeri domates
Dilim zeytin
Biberiye
Tuz
Karabiber
TARİF
Ön hamur malzemelerini karşıtırın. Üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
Hamur malzemelerini karıştırın, en son tuzu ekleyin. Yoğurduktan sonra zeytinyağ ile yağladığınız kapta hamuru 30 dk dinlendirin.
İki hamuru birbirine karıştırın ve yoğurun.
Zeytinyağı ile yağlanmış tepsiye yaydırdığınız hamura parmağınızla ufak delikler açın.
Üzerine cherry domates, biberiye ve zeytin ekleyin.
Hamurun üzerine tekrar zeytinyağı ekleyerek tuz ve karabiber ekleyin.
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