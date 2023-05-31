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    Leziz İtalyan ekmeği Focaccia tarifi! Focaccia nasıl yapılır?

    31.05.2023 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Focaccia, İtalyan mutfağının sevilen tariflerinden. Bol zeytinyağı, peynir ve zeytinle hazırlanan bu eşsiz lezzet yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. İtalyan ekmeği Focaccia nasıl yapılır merak ediyorsanız bu Focaccia tarifini deneyebilirsiniz.

    Leziz İtalyan ekmeği Focaccia tarifi! Focaccia nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
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    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon -

    Focaccia kahvaltıların ve akşam yemeklerinin olmazsa olmazsa arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu lezzeti herkesin denemesi gerekiyor. Focaccianın üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • Ön Hamur için:
    • 6 gr maya
    • 175 ml ılık su
    • 225 gr un
    • Hamur için:
    • 12 gr maya
    • 400 ml ılık su
    • 575 gr un
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
    • Üzeri için:
    • Zeytinyağı
    • Çeri domates
    • Dilim zeytin
    • Biberiye
    • Tuz
    • Karabiber

    TARİF

    • Ön hamur malzemelerini karşıtırın. Üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.
    • Hamur malzemelerini karıştırın, en son tuzu ekleyin. Yoğurduktan sonra zeytinyağ ile yağladığınız kapta hamuru 30 dk dinlendirin.
    • İki hamuru birbirine karıştırın ve yoğurun.
    • Zeytinyağı ile yağlanmış tepsiye yaydırdığınız hamura parmağınızla ufak delikler açın.
    • Üzerine cherry domates, biberiye ve zeytin ekleyin.
    • Hamurun üzerine tekrar zeytinyağı ekleyerek tuz ve karabiber ekleyin.
    • 220 derece fırında 40 dakika pişirin.

    AFİYET OLSUN!

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