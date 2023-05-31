Leziz İtalyan ekmeği Focaccia tarifi! Focaccia nasıl yapılır?

Focaccia kahvaltıların ve akşam yemeklerinin olmazsa olmazsa arasında yer alıyor. Mis gibi kokusuyla iştah kabartan bu lezzeti herkesin denemesi gerekiyor. Focaccianın üzerine ekleyeceğiniz malzemeleri kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz.

MALZEMELER Ön Hamur için:

6 gr maya

175 ml ılık su

225 gr un

Hamur için:

12 gr maya

400 ml ılık su

575 gr un

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

Zeytinyağı

Çeri domates

Dilim zeytin

Biberiye

Tuz

Karabiber

TARİF Ön hamur malzemelerini karşıtırın. Üzerine mutfak bezi örterek oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirin.

Hamur malzemelerini karıştırın, en son tuzu ekleyin. Yoğurduktan sonra zeytinyağ ile yağladığınız kapta hamuru 30 dk dinlendirin.

İki hamuru birbirine karıştırın ve yoğurun.

Zeytinyağı ile yağlanmış tepsiye yaydırdığınız hamura parmağınızla ufak delikler açın.

Üzerine cherry domates, biberiye ve zeytin ekleyin.

Hamurun üzerine tekrar zeytinyağı ekleyerek tuz ve karabiber ekleyin.

220 derece fırında 40 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

