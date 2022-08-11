Leziz közlenmiş domates çorbası tarifi, Közlenmiş domates çorbası nasıl yapılır?

Domates çorbası her türlü yemeğin yanına yakışan en iyi çorba tariflerinden. Kişinin zevkine göre kremalı yapılan veya üzerine kaşar peyniri konulan domates çorbasını közlenmiş şekilde denemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz. Oldukça basit bir şekilde hazırlanan bu çorbayı denediğinizde sürekli olarak yapmak isteyeceksiniz.

KÖZLENMİŞ DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

6 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1, 5 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

3, 5-4 su bardağı su

Tuz, karabiber, tatlı toz biber ve kekik

Yapılışı

Fırını 200 dereceye ayarlayın.

Yıkayıp kuruladığınız domatesleri kabuklarını soymadan ortadan ikiye bölün.

Soğanı da kabuklu olarak ortadan ikiye bölüp sarımsaklar ve domatesler ile birlikte yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

Üzerlerine zeytinyağı gezdirip 20-25 dk kadar sebzeleri fırında güzelce közleyin.

Zeytinyağı ve tereyağı ile birlikte unu derince bir tencereye alıp unun kokusu çıkana dek kavurun.

Ardından salçayı ve 1 çay kaşığı toz biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Fırından çıkarıp kabuklarını soyduğunuz domatesler, soğan ve sarımsakları tencereye alıp yarım bardak kadar su ekleyerek el blender’ından geçirin.

3 su bardağı kadar kaynar su, tuz, karabiber ve kekiği ekleyerek birkaç taşım kaynatın.

Çorbanızı kızarmış ekmek ve kaşar peyniri ile servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



