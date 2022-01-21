Leziz ve kolay bir atıştırmalık arayanlara patates röşti tarifi

Dünya mutfağının en sevilen atıştırmalıklarından biri olan patates röşti, belki de patatesin en güzel versiyonlarından biri diyebiliriz. Çıtır çıtır dış yüzey ve pamuk gibi yumuşak iç kısmıyla deneyenlerin tekrar yaptığı bu yemek, bizim mutfaklarımızda da oldukça seviliyor. Rende ile kolayca bir şeyler yapmak isteyenler ve patatesin her türlüsünü mutfağına adapte etmek isteyenlere özel bu tarifle karşınızdayız!

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

MALZEMELER

3-4 adet patates

100 gram kaşar peyniri

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

5-6 dal taze soğan

1 adet çarliston biber

1 adet kapya biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

HAZIRLANIŞI

İlk olarak patatesleri ovalayarak yıkayın ve kabukları ile birlikte haşlamaya bırakın.

10 dakika sonra patatesler tam haşlanmadan ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kabuklarını soyacak yardımı ile soyun ve rendeleyin.

Rendelediğiniz patateslerin üzerine karabiber, pul biber ve tuzu da ilave edin.

Patatesler bir kenarda beklerken soteleyeceğiniz biberleri hazırlayın.

1 adet çarliston biber, 1 adet kapya biber ve taze soğan dallarını yıkayın, biberlerin içlerini temizleyin.

Oldukça minik bir şekilde doğrayın.

2 çorba kaşığı zeytinyağı ile beraber doğradığınız biberler ve taze soğanları sotelemeye başlayın.

Soteleme işleminin ardından tavanızı bir kenara alın ve orta boy bir tavayı ocağa yerleştirin.

Rendelediğiniz ve tatlandırdığınız patateslerin yarısını tereyağı ile kapladığınız tavanın tabanına yerleştirin.

Elinizle patateslerin düzleşmesini sağlayın.

Sotelediğiniz biber ve soğan karışımını patateslerin üzerine yerleştirin.

Ardından 100 gram rendelenmiş kaşar peynirini de patateslerin üzerine gezdirin.

Rendelenmiş patateslerin diğer yarısını üzerine yayın. Bir tabakla bastırarak tüm patateslerin sıkışmasını sağlayın.

Tavanın kapağını kapatın. Ocağın altını kısın ve röştinin alt kısmının kızarmasını bekleyin.

Altı pişince spatula ile çevirin. Diğer yüzünü kızartın.

Her iki tarafı da güzel bir şekilde kızaran ve çıtırlaşan röştinizi sıcak olarak sunun.

Röştiyi küçük tavada pişirerek ayrı ayrı 4 porsiyon da hazırlayabilirsiniz.



