Leziz zeytinyağlı pırasa tarifi! Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır?

Zeytinyağlı yemekler hafif lezzetleriyle oldukça seviliyor. Pırasa yemeği de kokusuna rağmen en sevilen zeytinyağlı yemekler arasında yer alıyor. Bol havuç ve pirinç kullanılarak yapılan zeytinyağlı pırasa tarifini kesinlikle denemelisiniz.
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