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Leziz zeytinyağlı pırasa tarifi! Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır?

03.02.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağlı yemekler hafif lezzetleriyle oldukça seviliyor. Pırasa yemeği de kokusuna rağmen en sevilen zeytinyağlı yemekler arasında yer alıyor. Bol havuç ve pirinç kullanılarak yapılan zeytinyağlı pırasa tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Leziz zeytinyağlı pırasa tarifi! Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 208kal

Zeytinyağlı pırasa yemeği kış aylarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Pırasa severlerin favori lezzetlerinden olan zeytinyağlı pırasa tarifine uygun yapıldığında enfes bir tada sahip oluyor.

MALZEMELER

  • 4 dal pırasa (ayıklanmış, temizlenmiş)
  • 2 adet havuç
  • 1/3 çay bardağı zeytinyağı
  • 1/2 çay bardağı pirinç
  • 1 su bardağı su
  • 1/2 adet limonun suyu
  • 1 su bardağı portakal suyu
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Pırasaları yıkayın ve verevli olarak doğrayın.
  • Havuçları da yıkayıp kabuklarını soyduktan sonra yarım ay şekilde doğrayın.
  • Zeytinyağını ekleyerek ısıttığınız tencerede, orta ateşte 3-4 dakika kadar havucu soteleyin. Ardından pırasayı ekleyerek 2-3 dakika kadar daha bu şekilde soteleyin.
  • Havuç ve pırasa hafifçe yumuşadıktan sonra üzerine pirinci ilave edip birkaç dakika daha soteleyin.
  • Ardından su, limon suyu ve portakal suyunu üzerine ekleyin.
  • Güzelce karıştırın ve suyun kaynaması için kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar kapağı kapalı olarak pişirin.
  • Ocaktan almadan önce tuzunu ve damak zevkinize göre karabiberini ekleyin.
  • Dilerseniz ılık, dilerseniz sıcak olarak servis edin. Zeytinyağlı olduğu için dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririz.

AFİYET OLSUN!

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