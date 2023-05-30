YEMEK

Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tarifler
    4. Lezzet şöleni yaratan etli çiğ köfte tarifi! Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır?

    Lezzet şöleni yaratan etli çiğ köfte tarifi! Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır?

    30.05.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çiğ köfte ülkemizin sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Lavaş ve marulla mükemmel bir uyum sağlayan çiğ köftenin etli ve etsiz versiyonu bulunuyor. Etli çiğ köfte çok daha doyurucu olmasıyla daha fazla tercih ediliyor. Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu etli çiğ köfte tarifine göz atabilirsiniz.

    Lezzet şöleni yaratan etli çiğ köfte tarifi! Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır?

    Etli çiğ köfte enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Tam kıvamında çiğ köfte yapımının zor olduğu düşünülse de etli çiğ köfte tarifine sadık kaldığınızda istediğiniz lezzete kavuşabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 400 gr. ince esmer çiğ köftelik bulgur
    • 250 gr. sinirsiz yağsız, 3 kez çekilmiş dana kıyması
    • 1 orta boy soğan
    • 1 domates
    • 2 diş sarımsak
    • 1/2 demet maydanoz
    • 1/2 demet taze soğan
    • 3 tepeleme yemek kaşığı acı biber salçası
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 1 çay kaşığı kimyon
    • 1 çay kaşığı karabiber
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
    • 2 yemek kaşığı isot
    • 1 tatlı kaşığı kuru nane
    • 2 bardak buzlu su
    • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

    TARİF

    • Soğanı çok ince rendeleyin. Sarımsakları ezin. Domatesi rendeleyin.
    • Maydanoz ve taze soğanı ince kıyın.
    • Bulguru yoğuracağınız kaba alın, soğan rendesi, domates rendesi, ezilmiş sarımsağı koyun. Tuz, karabiber, kimyon, tatlı toz kırmızı biber, isot ve kuru nane ile baharatlandırın. Domates ve acı biber salçasının yarısını da ekleyip yoğurmaya başlayın.
    • 10 dakika yoğurduktan sonra, yarım bardak buzlu suyu elinizle serpiştirin, aynı şekilde 10 dakika daha yoğurun.
    • Bu işlemi 1 kez daha yaptıktan sonra kıymayı ve kalan salçayı da ekleyin, önceki işlemi 2 kez daha devam ettirin. Toplamda 50 dakika civarında yoğurmuş olacaksınız. Bulgur dişe hafif gelir kıvamdayken kıyılmış maydanoz, taze soğan ve zeytinyağını ekleyin ve son kez 2 dakika yoğurun. Servis tabağına elinizle şekil verip yerleştirin.
    • Marul ve limon ile servis edebilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Gelinim Mutfakta Antalya köftesi ve piyaz tarifiGelinim Mutfakta Antalya köftesi ve piyaz tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    tarifi nasıl yapılır urfa usulü etli çiğ köfte tarifi çiğ köfte tarifi

    En Çok Okunan Haberler

    'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

    'Kaybettiniz' yorumu gelince... Bakın ne dedi

    Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

    Bekaret sahnesi yayınlanmadan tepki çekti! "Görmek istemiyoruz"

    Çileklerin bozulmadan ilk günkü tazeliğini korumasını sağlıyor

    Çileklerin bozulmadan ilk günkü tazeliğini korumasını sağlıyor

    Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi

    Gelinim Mutfakta Amerikalı tavuk tarifi

    Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

    Tam kıvamında vişneli brownie tarifi

    İlginizi Çekebilir

    Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

    Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

    Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

    Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

    Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

    Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

    40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

    40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

    Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

    Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

    Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

    Pierre Cardin, Benetton... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.