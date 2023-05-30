Lezzet şöleni yaratan etli çiğ köfte tarifi! Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır?

Çiğ köfte ülkemizin sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Lavaş ve marulla mükemmel bir uyum sağlayan çiğ köftenin etli ve etsiz versiyonu bulunuyor. Etli çiğ köfte çok daha doyurucu olmasıyla daha fazla tercih ediliyor. Evde etli çiğ köfte nasıl yapılır merak ediyorsanız bu etli çiğ köfte tarifine göz atabilirsiniz.
Etli çiğ köfte enfes lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Tam kıvamında çiğ köfte yapımının zor olduğu düşünülse de etli çiğ köfte tarifine sadık kaldığınızda istediğiniz lezzete kavuşabilirsiniz.
MALZEMELER
400 gr. ince esmer çiğ köftelik bulgur
250 gr. sinirsiz yağsız, 3 kez çekilmiş dana kıyması
1 orta boy soğan
1 domates
2 diş sarımsak
1/2 demet maydanoz
1/2 demet taze soğan
3 tepeleme yemek kaşığı acı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
2 yemek kaşığı isot
1 tatlı kaşığı kuru nane
2 bardak buzlu su
2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
TARİF
Soğanı çok ince rendeleyin. Sarımsakları ezin. Domatesi rendeleyin.
Maydanoz ve taze soğanı ince kıyın.
Bulguru yoğuracağınız kaba alın, soğan rendesi, domates rendesi, ezilmiş sarımsağı koyun. Tuz, karabiber, kimyon, tatlı toz kırmızı biber, isot ve kuru nane ile baharatlandırın. Domates ve acı biber salçasının yarısını da ekleyip yoğurmaya başlayın.
10 dakika yoğurduktan sonra, yarım bardak buzlu suyu elinizle serpiştirin, aynı şekilde 10 dakika daha yoğurun.
Bu işlemi 1 kez daha yaptıktan sonra kıymayı ve kalan salçayı da ekleyin, önceki işlemi 2 kez daha devam ettirin. Toplamda 50 dakika civarında yoğurmuş olacaksınız. Bulgur dişe hafif gelir kıvamdayken kıyılmış maydanoz, taze soğan ve zeytinyağını ekleyin ve son kez 2 dakika yoğurun. Servis tabağına elinizle şekil verip yerleştirin.
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