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Lezzeti benzersiz bu balık sadece Van Gölü'nde yaşayabiliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Türkiye’de sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefali hem bölgeye hem de batı illerine gönderiliyor.

Lezzeti benzersiz bu balık sadece Van Gölü'nde yaşayabiliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyü sakinleri "Akdamar" ve "Narin" adlı tekneleriyle yıllardır Van Gölü'nde inci kefali avlayarak ekmek mücadelesi veriyor.

Van Gölü kıyı şeridinde bulunan Sarıkum köylüleri, inci kefalini Bitlis ve ilçeleri haricinde Batman, Siirt ve Diyarbakır gibi illerin yanı sıra batıya gönderiyor.

Bir gece önceden yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki 8-9 adet ağı göle atan köylüler, sabah saatlerinde ise çekerek balıkları topluyor.

Köyde balıkçılık yapan Ümit Allahverdi, babasının 45, kendisinin ise 11 yıldır inci kefali avladığını söyledi.

Bu yılki balık bereketinin satıcının yüzünü pek güldürmediğini ifade eden Allahverdi, Karadeniz'den aldıkları eski bir tekne ile başladıkları balıkçılık işini ailece sürdürdüklerini kaydetti.

Geçimlerini de bu yolla temin ettiklerini dile getiren Allahverdi, “Bizim köyde arazimiz yok. Yıllarca çobanlık yaptık. Genelde av yasağının olmadığı kış aylarında avlanıyoruz. Yaz aylarında ya batıda çalışıyoruz ya da kendi bahçemizde çalışıyoruz” dedi.

İnci kefali balığının lezzetinden ve yeme şekillerinden bahseden Ümit Allahverdi şöyle devam etti:

"Bu balık çok lezzetli bir balık. Mangalda ve tandırda pişirilip yenildiği gibi tuza basılıp birkaç ay tuzda kaldıktan sonra da yenilebilir. Kış aylarında her ağımızda yaklaşık 400-500 kilo balık avlıyoruz. Yaz aylarında balık üreme yaptığı için hiçbir şekilde avlanma yapmıyoruz. Yavaş yavaş avlanma sezonumuz bitiyor. Nisan ayının 15’inde yasak geliyor. Tekneleri bağlayıp tarla işleri ile uğraşacağız” diye konuştu.

Balıkçılar, inci kefali balığından kendi geçimlerini sağladıkları gibi ava çıkarken misafirleri olan martıları da unutmayıp onlara balık ziyafeti çekiyorlar.

Sabahın erken saatlerinde ağlarını tek tek çeken balıkçılar, Van Gölü’nde bulunan koyların birine giderek günün yorgunluğunu ise mangalda tuttukları balıkları pişirip yiyerek atıyor.


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Anahtar Kelimeler:
van gölü inci kefali

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