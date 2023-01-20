Lezzetine doyum olmayan San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? Zuhal Topal'la Yemekteyiz San Sebastian Cheesecake tarifi!

San Sebastian cheesecake diğer tatlılara rağmen çok daha hafif bir tatlı olarak görülüyor. Son zamanlarda giderek popülerleşen San Sebastian cheesecake gönüllere taht kuruyor. Tam kıvamında San Sebastian cheesecake tarifine bayılacaksınız.

MALZEMELER 4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilin

Peynirli kısmı için:

400 gram labne

550 gram sürülebilir beyaz peynir

4 yemek kaşığı (silme) un

2 kutu sıvı krema (400 ml)

TARİF İlk olarak fırını 200 derecede ısıtın. Yumurtaları şeker ve vanilinle birlikte 4-5 dakika köpük köpük olana dek çırpın. Bu aşamada şekerin erimesi önemli. Kıtırlığı kalmamalı.

Peynirlerin suyunu süzüp geniş bir kaseye alıp çırpın. Kremaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve nişastayı ekleyip karıştırın. Pütürleri kalmasın. Yumurtalı karışımı aktarıp nazikçe havalandırarak karıştırın. Homojen bir kıvam elde edin.

26 cm’lik kelepçeli kalıba her yerini kapatacak şekilde 2 adet pişirme kağıdı yerleştirin ve cheesecake i aktarın. Fazla pütür kaldıysa süzgeçten geçirerek aktarın. Tezgaha iki kere vurun ve fırına yerleştirin.

İlk 10 dakika 250 derecede pişmeye bırakın. Kenarları kızarsın. Sonrasında 200 dereceye indirip 20-25 dakika pişirin. (Fırından fırına farklılık gösterebilir) Pişerken biraz kabaracaktır. Kızardığı zaman kapatın ve fırın kapağını aralayıp 20-30 dakika fırında bekletin. Orta kısmı hafif yumuşak olmalı.

Oda sıcaklığında soğutun ve en iyi sonuç için buzdolabında 1 gün dinlendirip servis yapın.

AFİYET OLSUN!

