YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Sebze Tarifleri
  4. Lezzetine şaşıracaksınız: Fırında susamlı karnabahar tarifi! Fırında karnabahar nasıl yapılır?

Lezzetine şaşıracaksınız: Fırında susamlı karnabahar tarifi! Fırında karnabahar nasıl yapılır?

16.01.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnabahar oldukça faydalı olsa da maalesef ki fazla sevilmeyen sebzeler arasında bulunuyor. Karnabaharın tadını sevmeyenler farklı karnabahar tarifleri arıyor. Fırında susamlı karnabahar tarifi en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Fırında susamlı karnabahar nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.

Lezzetine şaşıracaksınız: Fırında susamlı karnabahar tarifi! Fırında karnabahar nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Fırında susamlı karnabaharı yiyenler karnabahardan vazgeçemiyor. Özel sosu sayesinde nefis bir lezzete kavuşan fırında susamlı karnabahar yemeği sofralarınızın yıldızı olacak.

MALZEMELER

  • Karnabahar Bulamacı İçin;
  • 1 adet küçük boy karnabahar
  • 1/2 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağ
  • Sosu İçin;
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
  • 2 diş ezilmiş sarımsak
  • 1/4 su bardağı soya sosu
  • 1/3 su bardağı bal
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 2 çay kaşığı mısır nişastası
  • 1/4 su bardağı soğuk su
  • Üstü İçin;
  • Susam
  • 2 sap taze soğan

TARİF

  • Sosu İçin: Tavayı ocakta ısıtın.
  • Isınan tavaya zeytinyağı, sarımsak ve rendelenen zencefili ekleyip 2 dakika kadar kavurun.
  • Tavaya soya sosu, sirke, bal ekleyip kaynatın.
  • Mısır nişastasını yarım bardak su ile karıştırıp tavaya ekleyin ve sos koyulaşana kadar kaynatın.
  • Sos kıvamını bulunca ocaktan alın.
  • Karnabahar bulamacı için; Fırını 220 dereceye ayarlayıp ısıtın.
  • Derin bir karıştırma kabına : bütün bulamaç malzemelerini ekleyip iyice karıştırın.
  • Kabın içine temizleyip irice çiçeklerine ayırdığınız karnabaharları da ekleyin ve sosa iyice bulayın.
  • Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serip karnabaharları üstüne dizin.
  • Tepsiyi fırına verip 30 dakika pişirin.
  • Karnabaharlar pişip kızarınca tepsiyi fırından alıp karnabaharların her taraflarına hazırladığınız sosu güzelce sürün.
  • Tepsiyi tekrar fırına verip 15 dakika daha pişirin.
  • Karnabaharları bir servis tabağına alıp üstlerine susam ve doğranmış taze soğan serpin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şifa deposunun en lezzetli hali: Brüksel lahanası tarifiŞifa deposunun en lezzetli hali: Brüksel lahanası tarifi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon TarifiTam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi
Anahtar Kelimeler:
fırında karnabahar nasıl yapılır fırında karnabahar tarifi tarif

En Çok Okunan Haberler

Ev hali olay! "K..ımı ye sevgilim'

Ev hali olay! "K..ımı ye sevgilim'

Ortam gerildi! "Alayını toz duman eder!"

Ortam gerildi! "Alayını toz duman eder!"

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Kuru fasulye yaparken bu hatadan uzak durun!

Kuru fasulye yaparken bu hatadan uzak durun!

Burçların gönüllerini fetheden favori yiyecekleri

Burçların gönüllerini fetheden favori yiyecekleri

Gelinim mutfakta Hatay usulü şıhıl mahşi tarifi

Gelinim mutfakta Hatay usulü şıhıl mahşi tarifi

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.