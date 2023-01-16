Lezzetine şaşıracaksınız: Fırında susamlı karnabahar tarifi! Fırında karnabahar nasıl yapılır?

Karnabahar oldukça faydalı olsa da maalesef ki fazla sevilmeyen sebzeler arasında bulunuyor. Karnabaharın tadını sevmeyenler farklı karnabahar tarifleri arıyor. Fırında susamlı karnabahar tarifi en sevilen tarifler arasında yer alıyor. Fırında susamlı karnabahar nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarife bakabilirsiniz.
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