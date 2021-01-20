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Lezzetiyle şaşkına döneceğiniz elmalı kek tarifi! İçindeki limon rendesi...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Yumuşacık taze elmalarla yapılmış elmalı keke kim hayır diyebilir ki? Yapılışının kolaylığıyla sizi hemen mutfağa sokacak elmalı kek tarifimize başlıyoruz.

Tatlı sulu elmalarla yapılan, yaz kış severek yiyebileceğiniz bu nefis tat akşam çayınızın vazgeçilmezi olacak. İçindeki limon suyu ve rendesiyle ayrı bir tat ve renk katacağınız elmalı kek lezzetiyle baş döndürmeye aday!

ELMALI KEK MALZEMELERİ

  • 4 yumurta
  • 225 gram toz şeker
  • Yarım limon suyu
  • 490 gram un
  • Yarım limon rendesi
  • 200 ml sıvı yağ
  • 2 adet elma

ELMALI KEK YAPILIŞI

  • Elmalı kek yapmak için 2 tane elmayı soyun, içindeki çekirdekleri çıkartın ve sonrasında dilimleyin. 2 yemek kaşığı toz şekeri, 1,5 yemek kaşığı tarçınla karıştırıp elmaların üzerine serpiştirin.
  • Öncelikle yumurtaları çırpma kabının içerisine dökün. Üzerine şeker ilave edin. Kapağını kapatın ve çırpma işlemine başlayın.
  • Çırptıktan sonra içerisine limon rendesi ve limon suyunu ilave edin. Sonrasında tekrar çırpın.
  • Son olarak unu ilave edin. Ardından bütün malzemeleri mikser yardımıyla çırpın.
  • Spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra da, yağlanmış kaba malzemeleri dökün. Üzerini düzenleyin. Daha sonrasında elma dilimlerini kekin üzerine dizin. Ardından kabı tezgaha vurun.
  • Kekimiz, 175 derece fırında 30 dakika pişmeye hazırdır.
  • Elmalı keki, 175 dereceye kadar ısıtılmış fırının orta noktasına yerleştirin. Çok geriye doğru itilmesi gerekmez. 30 - 35 dakika kadar piştikten sonra keki indirebilirsiniz, servise hazır olmaktadır. Afiyet olsun.

ELMALI KEK NASIL SERVİS EDİLİR?

Elmalı keki fırından çıkartın. Üzerini pudra şekeriyle süsleyerek ve ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz. Çayın ve kahvenin yanında, sohbetler eşliğinde yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.

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