Büyüklerimizin sofrasından eksik etmediği ayva tatlısı tarifi! (Videolu anlatım)

Metabolik stresi, iltihaplanmayı azaltan ve hastalıklara karşı koruyan ayva, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı da tam koruma sağlıyor. Büyüklerimizin özellikle kış aylarında sofralarından eksik etmediği bu tatlıyı evinizde mutlaka denemelisiniz. İşte bal tadında ayva tatlısı tarifi.

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

3 adet ayva

1,5 su bardağı şeker

2 adet çubuk tarçın

2 su bardağı su

5-6 adet karanfil

1,5 adet limon

Kaymak

File antep fıstığı

AYVA TATLISI YAPILIŞI

Adım 1

Ayvaları soyup çekirdeklerinı çıkartın limonlu suya koyun (Bir limonu kullanın). Çekirdeklerini çöpe atmayın.

Adım 2

Bir tencereye ayvaları dizin şekeri üzerlerine gelecek şekilde serpiştirin yarım limon, çubuk tarçın, ayva çekirdekleri, karanfil ve suyuda atın kapagını kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Adım 3

Pişen ayvaları kaymak ve fıstıkla servis edebilirsiniz.

AYVA TATLISI PÜF NOKTASI

Ayvaları soyduktan sonra suda bekletirseniz, hazırlık aşmasında ayvalar kararmaz. Şerbeti için isteğe göre dut pekmezi de kullanılabilir. Dilerseniz ayvaların ortalarına rendelenmiş elma koyarak, ayvaları pişirebilirsiniz.



