Büyüklerimizin sofrasından eksik etmediği ayva tatlısı tarifi! (Videolu anlatım)

Metabolik stresi, iltihaplanmayı azaltan ve hastalıklara karşı koruyan ayva, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı da tam koruma sağlıyor. Büyüklerimizin özellikle kış aylarında sofralarından eksik etmediği bu tatlıyı evinizde mutlaka denemelisiniz. İşte bal tadında ayva tatlısı tarifi.
Adım 1
Ayvaları soyup çekirdeklerinı çıkartın limonlu suya koyun (Bir limonu kullanın). Çekirdeklerini çöpe atmayın.
Adım 2
Bir tencereye ayvaları dizin şekeri üzerlerine gelecek şekilde serpiştirin yarım limon, çubuk tarçın, ayva çekirdekleri, karanfil ve suyuda atın kapagını kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.
Adım 3
Pişen ayvaları kaymak ve fıstıkla servis edebilirsiniz.
Ayvaları soyduktan sonra suda bekletirseniz, hazırlık aşmasında ayvalar kararmaz. Şerbeti için isteğe göre dut pekmezi de kullanılabilir. Dilerseniz ayvaların ortalarına rendelenmiş elma koyarak, ayvaları pişirebilirsiniz.
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