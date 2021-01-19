YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Büyüklerimizin sofrasından eksik etmediği ayva tatlısı tarifi! (Videolu anlatım)

Büyüklerimizin sofrasından eksik etmediği ayva tatlısı tarifi! (Videolu anlatım)

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 19.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın habercisi ayva tatlısını gıda boyası kullanmadan doğal bir şekilde yaptık. Rengi ve üzerindeki kaymakla iştah kabartan tatlıyı Mynet Yemek okuyucuları ile paylaşıyoruz. Hem de videolu anlatımla!

Metabolik stresi, iltihaplanmayı azaltan ve hastalıklara karşı koruyan ayva, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı da tam koruma sağlıyor. Büyüklerimizin özellikle kış aylarında sofralarından eksik etmediği bu tatlıyı evinizde mutlaka denemelisiniz. İşte bal tadında ayva tatlısı tarifi.

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

  • 3 adet ayva
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 2 adet çubuk tarçın
  • 2 su bardağı su
  • 5-6 adet karanfil
  • 1,5 adet limon
  • Kaymak
  • File antep fıstığı

AYVA TATLISI YAPILIŞI

Adım 1

Ayvaları soyup çekirdeklerinı çıkartın limonlu suya koyun (Bir limonu kullanın). Çekirdeklerini çöpe atmayın.

Adım 2

Bir tencereye ayvaları dizin şekeri üzerlerine gelecek şekilde serpiştirin yarım limon, çubuk tarçın, ayva çekirdekleri, karanfil ve suyuda atın kapagını kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Adım 3

Pişen ayvaları kaymak ve fıstıkla servis edebilirsiniz.

AYVA TATLISI PÜF NOKTASI

Ayvaları soyduktan sonra suda bekletirseniz, hazırlık aşmasında ayvalar kararmaz. Şerbeti için isteğe göre dut pekmezi de kullanılabilir. Dilerseniz ayvaların ortalarına rendelenmiş elma koyarak, ayvaları pişirebilirsiniz.

Fincanda pişiyor, tatlı krizini dakikalar içinde gideriyor! Vişneli browni tarifiiFincanda pişiyor, tatlı krizini dakikalar içinde gideriyor! Vişneli browni tarifii


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı... Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...
Meşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildiMeşhur Balkan tatlısı MasterChef'te yapıldı! Tarifi merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Hastaneye kaldırılan ünlü sunucu gözyaşları içinde anlattı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Eşkıya ekibini yıkan olay! Beyninde tümör çıktı

Dereotlu poğaça tarifi ile misafirlerinizin kalbinde taht kurun

Dereotlu poğaça tarifi ile misafirlerinizin kalbinde taht kurun

Tatlıya hayır diyemeyenlere 5 dakikada çikolata tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

Tatlıya hayır diyemeyenlere 5 dakikada çikolata tarifi! Yemeye doyamayacaksınız

İşte diyet bozdurmayan pizza tarifi! Yedikçe yemek isteyeceksiniz

İşte diyet bozdurmayan pizza tarifi! Yedikçe yemek isteyeceksiniz

Detoks salatası tarifi ile yaza hazır girin!

Detoks salatası tarifi ile yaza hazır girin!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Balık seçerken dikkat! Ağzı açık duruyorsa...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Tatlı kriziniz son bulacak! Bakın nasıl hazırlanıyor

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Şifa deposu aşure nasıl yapılır? İşte malzemeleri

Şifa deposuymuş! Kışı yemeden geçirmeyin

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı yağda değilmiş! Bu püf noktasıyla restoranlarda yediğimiz gibi oluyor

Çıtır çıtır altın sarısı patates kızartmasının sırrı...

'Son pişmanlık neye yarar' demeyin, pişmanlık çorbasını deneyin! Ödemi de atıyor...

'Son pişmanlık neye yarar' demeyin!

Klasik tarife fark atan aklınızı başınızdan alan kestaneli cheesecake tarifi!

Klasik tarife fark atıyor, aklınızı başınızdan alıyor!

Kemik suyu nasıl yapılır? Kemik suyunu nefis çorba tarifi ile sofranıza taşıyın

İster çorbaya ekleyin ister pilava! Şifa deposu kemik suyu nasıl yapılır?

Fincanda pişiyor, tatlı krizini dakikalar içinde gideriyor! Vişneli browni tarifii

Fincanda pişiyor, tatlı krizini dakikalar içinde gideriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.