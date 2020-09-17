Lezzetli atıştırmalık Kruvasan Tarifi

Evde kruvasan tarifi göründüğü kadar zor değildir. Aslında özel bir ekipman veya bulunması zor malzemeler de gerektirmez. Çok katmanlı hamur yapmanın temellerini anladıktan sonra, arkadaşlarınızı lezzetli kruvasanlar ile şaşkına çevirebilirsiniz.

Bu açıdan kruvasan yapılışı kısmen kolay bir hamur işi haline gelebilir. Malzemeler Hamur için 4 su bardağı ağartılmamış çok amaçlı un. Açma işlemi için biraz daha un gerekebilir.

1/2 bardak artı 2 yemek kaşığı soğuk su

1/2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı soğuk tam yağlı süt

1/4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı yumuşak tuzsuz tereyağı

1,5 çay kaşığı instant maya

2 çay kaşığı sofra tuzu

1,5 su bardağı soğuk tuzsuz tereyağı

1 büyük yumurta Hazırlanışı

Kruvasan tarifi yapmaya başlamak için, tüm hamur malzemelerini, bir hamur mikseri kullanarak ya da elinizle iyice yoğurarak birleştirin. Mikser kullanacaksanız düşük devirde 3 dakika kadar karıştırın ve gerekirse karıştırma kabının kenarlarını sıyırın.

Bir süre de orta devirde karıştırdıktan sonra, hamuru hafifçe unlanmış bir turtaya veya yemek tabağına aktarın.

Hamurun üst kısmını da hafifçe unlayın ve kurumaması için streç filmle iyice sarıp, gece boyunca dolapta soğutun. Ertesi gün, soğuk tereyağını uzunlamasına 2-3 cm kalınlığında levhalar halinde kesin.

Parçaları 5-6 kare oluşturacak şekilde bir parşömen veya mumlu kağıt üzerine yerleştirin ve oklava yardımıyla tereyağını hafif vuruşlarla ezin. Parçalar yapışmaya başladığında daha fazla güç kullanın.

Yağı tek bir kare haline gelene kadar dövün ve kenarlarını düzleştirin. Fransız kruvasan tarifi bu adımı izlediğiniz takdirde çok katmanlı orijinal görünümünü kazanabilir. Hamuru Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Hamuru elinizle biraz açarak ve hafifçe unlanmış bir çalışma yüzeyine koyun. Fazla unu hamurdan mutlaka fırçalayın ya da dökülmesini sağlayın. Tereyağını buzdolabından çıkarın, kıvamı bükülebilir ancak soğuk olmalıdır. Yeterince soğuk değil ise, biraz daha soğutabilirsiniz. Tereyağını paketinden çıkarın ve tereyağı karesinin uçları hamurun kenarları boyunca ortalayacak şekilde hamurun üzerine yerleştirin. Bir kanat hamuru tereyağının üzerinden kendinize doğru katlayın ve ucu tereyağının tam ortasına gelecek şekilde hafifçe gerin.

Diğer köşelerde de aynı işlemi tekrarlayın. Ardından, tereyağını hamurun içinde tamamen kapatmak için kenarları birbirine bastırın.

Hamurun üstünü ve altını hafifçe unlayın. Oklava ile hamuru yuvarlamaya başlayın. Uçlar kare şeklini kaybederse, köşeleri ellerinizle nazikçe yeniden şekillendirin. Hamurdaki fazla unları hafifçe sallayarak dökün ve hamurun kısa ucunu alıp hamurun diğer ucunun üçte birini açıkta bırakarak hamurun üzerine katlayın. Ardından açıkta kalan hamuru katlanmış tarafın üzerine katlayın. Hamuru bir fırın tepsisine koyun, streç filmle örtün ve gevşetmek ve soğutmak için 20 dakika dondurun.

Yuvarlama ve katlamayı tekrarlayın, bu sefer hamur yaklaşık 15x40 cm olana kadar iki açık uç yönünde yuvarlayın. Uçları birleştirerek tekrar katlayın. Örtün ve 20 dakika daha dondurucuda bekletin. Daha sonra hamuru üçüncü kez katlayın, fırın tepsisine koyun ve dört kenarının altına sıkıştırarak streç filmle örtün. Hazırladığınız hamuru gece boyunca dolapta bırakın. Ertesi gün, hamurun üstünü ve altını hafifçe unlayın. Oklava ile, uzunluğu boyunca sıkıca bastırarak hamuru yalnızca kendine getirin, şeklini bozmayın ve genişletmeyin. Sadece ufak hareketlerle uzamasını sağlayın.

Hamuru uzun ve dar bir şerit haline gelene kadar yuvarlayın. Hamur yuvarlanırken yapışmaya başlarsa üzerine un serpin. Hamur bir süre sonra yuvarlanmaya direnmeye başlayabilir. Bu olursa, hamuru üçe katlayın, örtün ve yaklaşık 10 dakika buzdolabında saklayın; daha sonra hamuru açın ve yuvarlama işlemine devam edin. Hamuru orta noktasında masadan birkaç santim kadar kaldırın ve her iki taraftan da çekmesine izin verin. Bu işlem hamur kesildiğinde büzülmesini önlemeye yardımcı olur. Ardından hamuru uzunlamasına kesmeye başlayabilirsiniz.

Bir bıçak veya pizza tekerleği ile hamuru devamlı ikiye bölerek kesin. Hamuru tüm uzunluğu boyunca aynı açıda çapraz olarak kesmeye devam edin. Kruvasanları Şekillendirin Bir soyma bıçağı veya tezgah bıçağı kullanarak, her üçgenin kısa kenarının ortasında 1 ila 2 santim uzunluğunda bir çentik açın. Çentik, kruvasanın hilal şeklinde kıvrılmasına yardımcı olur. Bu sayede daha fazla katman elde etmeniz kolaylaşır.

Kruvasanı, çentikli tarafı size en yakın olacak şekilde çalışma yüzeyine koyun. Çentiğin her iki yanında birer elinizle hamuru sizden uzağa, sivri uca doğru yuvarlamaya başlayın.

Katmanların birbirine yapışmasını sağlamak için yeterli kuvvetle hamurun üzerine bastırın, ancak katmanları aşırı sıkıştırmadan kaçının. Üçgenin sivri ucu kruvasanın hemen altına gelene kadar hamuru tüm uzunluğu boyunca yuvarlayın. Şimdi sıkı bir hilal şekli oluşturmak için iki bacağı kendinize doğru bükün ve bacakların uçlarını nazikçe bastırın. Kalan kruvasanları da aynı şekilde şekillendirin. Pişirildiklerinde kabaracakları için, tepsiye dizerken aralarında mümkün olduğunca çok boşluk bırakın.

1 çay kaşığı yumurtayı, çok pürüzsüz olana kadar küçük bir kapta biraz su ile çırpın. Bu karışımla her kruvasanın üzerini hafifçe fırçalayın. Kalan yumurta karışımını ileride tekrar kullanmak üzere soğutun. Kruvasanları oda sıcaklığında beklemeye bırakın, bu süreç 1 ila 2 saat sürecektir. Kruvasanlara yandan bakıldığında hamur katmanlarını görürseniz bu onların hazır oldukları anlamına gelir.

Son olarak, kruvasanlar ilk şekillendirildikleri boydan belirgin şekilde daha büyük görünmeliler. Orjinal kruvasan tarifi için bu adımları izlemeniz gerekir. Fakat hamurla bu kadar uğraşacak vaktiniz yoksa, kruvasan tarifi milföy kullanılarak da yapılabilir.