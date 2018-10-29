Lezzetli mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır, buzlukta nasıl saklanır?

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan yoğurtlu ve soslu mantı sadece görüntüsü ile insanın iştahını kabartır. Türkiye’de mantıya özel lokantalar vardır ama ev mantısının tadı bir başkadır. Kolay mantı tarifi ile lezzetli, herkesin kaşık kaşık yiyeceği bir mantı yapabilirsiniz.
Pek çok farklı türü, yapılış şekli olan mantının en klasik çeşidini detaylıca anlattık. Haberimizdeki bağlantılardan diğer mantı çeşitlerinin yapılışlarını da öğrenebilirsiniz. Ayırca yazımında hazırladığınız mantıları daha sonra pişirmek üzere buzlukta nasıl saklayabileceğinizi de paylaştık. Şimdi gelelim klasik ev mantısına...
Bu mantı tarifi ile 6 ila 8 kişiye nefis bir mantı hazırlayabilirsiniz. Mantı tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
Yapılışı:
Mantının yapımına önce hamurdan başlıyoruz. Yarım kilogram unun üçte birini, 3 adet yumurta ve tuzu bir kapta bir araya getirin ve elinizle yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğurun. Hamur istenilen kıvama gelince 5 dakika dinlenmeye bırakın. Bu sırada mantının iç malzemesini yapabilirisiniz.
Hamurumuz dinlenirken iç malzemeyi hazırlayalım. Bunun için 1 tane soğan ve 6 dal maydanozu mümkün olduğu kadar ince kıyın. Bir kaba kıydığınız maydanoz ile soğanı, 250 gram kıymayı ekleyin ve damak tadınıza göre tuz ilave edip karıştırın.
Dinlenen hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparıp top haline getirin. Ardından düz bir yüzeyi unlayın ve her bir topu merdane kullanarak açın. Serptiğiniz un hamurun yapışmasına engel olacaktır. Mantı kapama işlemine geçmek için açtığınız hamurdan küçük kareler kesin.
DİKKAT: Mantının belki de en önemli kısmı kapama aşamasıdır. Mantıları kapatırken açıklık kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Yoksa kaynatmak için suya attığınızda iç malzeme suya karışır.
Mantıları bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Tabakları siz hazırlayacaksanız mantıları tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine önceden çırptığınız yoğurttan dökün. Yoğurda sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Kim nasıl istiyorsa öyle yesin derseniz sofraya biri sarmısaklı bir sade olmak üzere 2 kasede yoğurt koyabilirsiniz.
Yoğurt dışında pul biber ile tereyağı eritip sos olarak mantıya dökerseniz, hem mantınız ekstra lezzet hem de güzel bir görünüm kazanır. Ayrıca bu sosu salçalı olarak da yapabilirsiniz. Salçalı tereyağlı sos için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:
Yapılışı: Bir tavaya 1 çorba kaşığı tereyağını koyup ocağın altını açın. Tereyağı kızınca tavaya yarım çorba kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın ve iyice kaynatın. Bu şekilde hazırlanan tereyağlı salçalı sosu ocaktan alıp henüz kızgınken yoğurtlu mantının üzerine dökerseniz mantınız hemen sıcak sosla afiyetle yenebilir.
Mantı kapama biraz el oyalayıcı ve meşakkatli bir iştir. Eli çok alışık olmayan biri için 1 kilo mantı kapatmak epey uzun sürebilir. Bu yüzden kimleri bir seferde bolca mantı kapatıp daha sonra kullanmak üzere buzlukta saklamaktadır. Peki mantı buzlukta nasıl saklanır?
Mantının buzlukta saklanabilmesi için yapılması gereken yaş hamurun kurutulmasıdır. Bunun için farklı yöntemler tavsiye edilmektedir.
En yaygın mantı saklama yöntemi mantıların unla kurutulmasıdır. Bir tepsiye un serpin ve mantıları da üstüne koyun. Tepsiyi yarım saat 1 saat buzdolabında beklettikten sonra buzdolabı poşetine koyup kaldırabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkartıp suya atıp mantı yapabilirsiniz.
Mantıları kurutmak için tavsiye edilen diğer yöntem ise fırınlamaktır. Kimileri mantıları buzluğa kaldırmadan önce kısa bir süre fırınlayarak kuruturlar. Ancak bu yöntemde mantıların fırında kalma süresine dikkat edilmeli, yoksa mantılar fazlaca sert olabilir.
Mantıları ısıyla kurutacaksanız fırın yerine bir teflon tava da kullanabilirsiniz. Mantıları teflon bir tavada kısa bir süre kavurarak kurutabilir, ondan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz.
MANTI ÇEŞİTLERİ
Mantı Orta ve Güney Asya’dan Anadolu’ya pek çok coğrafyada farklı şekillerde yapılmaktadır. Zaten Türkiye’de farklı yörelerde farklı mantı tarifleri uygulanmaktadır. Örneğin klasik mantıdan sonra akla gelen meşhur mantı, Kayseri mantısıdır. Aşağıdaki bağlantılardan gerek Türkiye gerekse de başka yerlerdeki mantıların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.
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