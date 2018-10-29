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Lezzetli mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır, buzlukta nasıl saklanır?

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 29.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türklerin getirdiği mantı Türk mutfağının en özel yemeklerinden biridir. Gerek sunumu gerek lezzeti ile yoğurt, kıyma ve hamurun bu mükemmel birleşimini en iyi şekilde yapmak ustalık ister. Hem yapılışı pratik hem de lezzetli bir mantı için size mantı tarifi hazırladık. İşte klasik mantı tarifi, mantı kapatma çeşitleri ve farklı yörelerden mantı tarifleri...

Lezzetli mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır, buzlukta nasıl saklanır?

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan yoğurtlu ve soslu mantı sadece görüntüsü ile insanın iştahını kabartır. Türkiye’de mantıya özel lokantalar vardır ama ev mantısının tadı bir başkadır. Kolay mantı tarifi ile lezzetli, herkesin kaşık kaşık yiyeceği bir mantı yapabilirsiniz.

Pek çok farklı türü, yapılış şekli olan mantının en klasik çeşidini detaylıca anlattık. Haberimizdeki bağlantılardan diğer mantı çeşitlerinin yapılışlarını da öğrenebilirsiniz. Ayırca yazımında hazırladığınız mantıları daha sonra pişirmek üzere buzlukta nasıl saklayabileceğinizi de paylaştık. Şimdi gelelim klasik ev mantısına...

MANTI TARİFİ

Bu mantı tarifi ile 6 ila 8 kişiye nefis bir mantı hazırlayabilirsiniz. Mantı tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

  • Yarım kilo un
  • 250 gram kıyma
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı su
  • 1 adet soğan
  • 6 dal maydanoz
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Yarım çorba kaşığı salça
  • Tuz

Yapılışı:

  1. Mantının yapımına önce hamurdan başlıyoruz. Yarım kilogram unun üçte birini, 3 adet yumurta ve tuzu bir kapta bir araya getirin ve elinizle yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğurun. Hamur istenilen kıvama gelince 5 dakika dinlenmeye bırakın. Bu sırada mantının iç malzemesini yapabilirisiniz.

  • Hamurumuz dinlenirken iç malzemeyi hazırlayalım. Bunun için 1 tane soğan ve 6 dal maydanozu mümkün olduğu kadar ince kıyın. Bir kaba kıydığınız maydanoz ile soğanı, 250 gram kıymayı ekleyin ve damak tadınıza göre tuz ilave edip karıştırın.

  • Dinlenen hamurdan yumurta iriliğinde parçalar koparıp top haline getirin. Ardından düz bir yüzeyi unlayın ve her bir topu merdane kullanarak açın. Serptiğiniz un hamurun yapışmasına engel olacaktır. Mantı kapama işlemine geçmek için açtığınız hamurdan küçük kareler kesin.

  • Hazırladığınız kıymalı içini kestiğiniz her bir kare parçaya eşit bir şekilde koyun. Kare parçaları köşelerinden bir noktada birleştirerek bohça şeklinde kapatın. İsterseniz kareleri karşılıklı iki köşeden birleştirip üçgen / muska şeklinde de kapatabilirsiniz. Piyasada mantıyı farklı şekillerde kapatan aletler de bulunmaktadır.

    • DİKKAT: Mantının belki de en önemli kısmı kapama aşamasıdır. Mantıları kapatırken açıklık kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Yoksa kaynatmak için suya attığınızda iç malzeme suya karışır.

    1. Varsa derin ve geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun ve kaynayın. Su kaynayınca mantıları içine atın. 5 dakika kadar ağır ağır karıştırarak mantıları haşlayın. Haşlanan mantıları kevgir yardımı ile alıp servis yapacağınız kaba koyun.

    Mantıları bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Tabakları siz hazırlayacaksanız mantıları tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine önceden çırptığınız yoğurttan dökün. Yoğurda sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Kim nasıl istiyorsa öyle yesin derseniz sofraya biri sarmısaklı bir sade olmak üzere 2 kasede yoğurt koyabilirsiniz.

    Yoğurt dışında pul biber ile tereyağı eritip sos olarak mantıya dökerseniz, hem mantınız ekstra lezzet hem de güzel bir görünüm kazanır. Ayrıca bu sosu salçalı olarak da yapabilirsiniz. Salçalı tereyağlı sos için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

    • 1 çorba kaşığı tereyağ
    • Yarım çorba kaşığı salça
    • 1 tatlı kaşığı pul biber
    • Yarım çay bardağı sıcak su

    Yapılışı: Bir tavaya 1 çorba kaşığı tereyağını koyup ocağın altını açın. Tereyağı kızınca tavaya yarım çorba kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım çay bardağı sıcak suyu ilave edip karıştırın ve iyice kaynatın. Bu şekilde hazırlanan tereyağlı salçalı sosu ocaktan alıp henüz kızgınken yoğurtlu mantının üzerine dökerseniz mantınız hemen sıcak sosla afiyetle yenebilir.

    BUZLUKTA MANTI SAKLAMA

    Mantı kapama biraz el oyalayıcı ve meşakkatli bir iştir. Eli çok alışık olmayan biri için 1 kilo mantı kapatmak epey uzun sürebilir. Bu yüzden kimleri bir seferde bolca mantı kapatıp daha sonra kullanmak üzere buzlukta saklamaktadır. Peki mantı buzlukta nasıl saklanır?

    Mantının buzlukta saklanabilmesi için yapılması gereken yaş hamurun kurutulmasıdır. Bunun için farklı yöntemler tavsiye edilmektedir.

    En yaygın mantı saklama yöntemi mantıların unla kurutulmasıdır. Bir tepsiye un serpin ve mantıları da üstüne koyun. Tepsiyi yarım saat 1 saat buzdolabında beklettikten sonra buzdolabı poşetine koyup kaldırabilirsiniz. Daha sonra buzluktan çıkartıp suya atıp mantı yapabilirsiniz.

    Mantıları kurutmak için tavsiye edilen diğer yöntem ise fırınlamaktır. Kimileri mantıları buzluğa kaldırmadan önce kısa bir süre fırınlayarak kuruturlar. Ancak bu yöntemde mantıların fırında kalma süresine dikkat edilmeli, yoksa mantılar fazlaca sert olabilir.

    Mantıları ısıyla kurutacaksanız fırın yerine bir teflon tava da kullanabilirsiniz. Mantıları teflon bir tavada kısa bir süre kavurarak kurutabilir, ondan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz.

    MANTI ÇEŞİTLERİ

    Mantı Orta ve Güney Asya’dan Anadolu’ya pek çok coğrafyada farklı şekillerde yapılmaktadır. Zaten Türkiye’de farklı yörelerde farklı mantı tarifleri uygulanmaktadır. Örneğin klasik mantıdan sonra akla gelen meşhur mantı, Kayseri mantısıdır. Aşağıdaki bağlantılardan gerek Türkiye gerekse de başka yerlerdeki mantıların nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

    Kayseri MantısıKayseri Mantısı
    Hanımlar, Beyler! İşte 12 Farklı Ülkeden 12 Farklı MantıHanımlar, Beyler! İşte 12 Farklı Ülkeden 12 Farklı Mantı
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