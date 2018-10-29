Lezzetli mantı tarifi: Mantı nasıl yapılır, buzlukta nasıl saklanır?

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan yoğurtlu ve soslu mantı sadece görüntüsü ile insanın iştahını kabartır. Türkiye’de mantıya özel lokantalar vardır ama ev mantısının tadı bir başkadır. Kolay mantı tarifi ile lezzetli, herkesin kaşık kaşık yiyeceği bir mantı yapabilirsiniz.

Pek çok farklı türü, yapılış şekli olan mantının en klasik çeşidini detaylıca anlattık. Haberimizdeki bağlantılardan diğer mantı çeşitlerinin yapılışlarını da öğrenebilirsiniz. Ayırca yazımında hazırladığınız mantıları daha sonra pişirmek üzere buzlukta nasıl saklayabileceğinizi de paylaştık. Şimdi gelelim klasik ev mantısına...

MANTI TARİFİ

Bu mantı tarifi ile 6 ila 8 kişiye nefis bir mantı hazırlayabilirsiniz. Mantı tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

Yarım kilo un

250 gram kıyma

3 adet yumurta

1 su bardağı su

1 adet soğan

6 dal maydanoz

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çorba kaşığı salça

Tuz

Yapılışı: