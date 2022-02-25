Lezzetli ve dekoratif: Fıstık ezmesi ile yapabileceğiniz enerji deposu 3 farklı tarif

Başka malzemelerle bir arada kullanılarak yapılan fıstık ezmeli kanepeler, tartlar, kekler, çörekler, lezzet topları özel günlerde masalarınızı süslüyor. İçerdiği vitamin ve mineraller, fıstık ezmesini, ebeveynler için de vazgeçilmez kılıyor. Çocuklar için hazırlanan fıstık ezmeli enerji deposu tarifler, artık beslenme çantalarına bile giriyor. Siz de hem kendiniz hem sevdikleriniz için lezzetli ve şık atıştırmalıklar arıyorsanız tariflerimize göz atmanızı tavsiye ederiz.

FISTIK EZMELİ KARTOPU TARİFİ

MALZEMELER

1 çorba kasesi fıstık ezmesi

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kasesi yulaf

1 çay bardağı ceviz içi

Topları bulamak için Hindistan cevizi, çikolata

HAZIRLANIŞI

Yulafı robottan geçirin, üzerine cevizi de ekleyip birkaç kez daha çevirin.

Yulaf ve cevizi derin bir kaseye aktarın.

Üzerine diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın yuvarlayıp içinde Hindistan cevizi bulunan tepsiye koyun.

Kartopu görünümü için bol Hindistan cevizine buladıktan sonra sunum tepsisine dizin.

Dilerseniz bazı topları da erittiğiniz çikolataya ve kıyılmış fıstıklara bulayabilirsiniz.

FISTIK EZMELİ ÇÖREK TARİFİ

MALZEMELER

2 çay bardağı süt

4 çay bardağı un

2 yumurta

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

ÜZERİNE SÜRMEK İÇİN

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kasesi fıstık ezmesi

HAZIRLANIŞI

Verilen malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru 50 dakika mayalanması için dinlendirin.

Süre sonunda hamuru tezgahın üzerinde 1 cm kalınlığında açın.

Kaseyi ters çevirip hamurdan yuvarlak kalıplar kesin.

Ortalarına ise bir küçük kapak yardımıyla boşluklar açın.

Simit gibi olan halkaları tepsiye dizin ve 180 derecede pişirin.

Çıkarınca çörekleri kakaoya bulayın ve üstlerine fıstık ezmesi sürün.

FISTIK EZMELİ VE MARMELATLI KANEPE TARİFİ

MALZEMELER

1 kase fıstık ezmesi

1 kase elma marmeladı

10 dilim kare tost ekmeği

HAZIRLANIŞI

Ekmek dilimlerinin üzerlerine önce fıstık ezmesi sonra marmelat sürün.

Dilimleri tahtanın üzerinde tırtıklı ekmek bıçağıyla düzgünce 4 eşit parçaya bölün.

Her parçayı sunum tepsisine dizin ve lokmalık olması için üstlerine kürdan batırın.



