YEMEK

Lezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.01.2019 14:04 | Son Güncelleme

Marketlerde ve pazarlarda hala en parlak elmaları seçmeye devam ediyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Lezzetli ve sağlıklı öğünler geçirmek istiyorsanız meyve ve sebze seçmek için bu 7 kurala dikkat etmelisiniz.

Lezzetli ve sağlıklı meyve sebze seçmenin 7 püf noktası

1. Domates

domates

Birçok insan dallardaki domateslerin daha taze olduğunu düşünür ve bu nedenle onları seçer. Aslında bu saplar ve sebzedeki yeşil lekeler , domatesin olgunlaşmadığının bir göstergesidir. Olgun domatesler asmadan kendiliğinden düşer. Yeşil saplı ve tam kızarmamış domatesler olgunlaşmadan toplanılmıştır. Bu domatesler vitamin ve mineral yönünden zayıftır.

İyi bir domatesin rengi yeşil alan olmadan homojen ve doygun olmalıdır. Üstelik kokusu hoş olmalı. Nitrat domatesleri ayırt etmek kolaydır. Basarsanız, parmak izinizin domates üzerinde kaldığını görürsünüz.

2. Karpuz

karpuz

En lezzetli ve en tatlı karpuz ağustos ayının ikinci yarısından eylül ayı sonuna kadar olgunlaşır. Bazı üreticiler, erken hasat almak için azotlu gübre kullanır. Aynı zamanda kesilmiş karpuz almaktan uzak durmalısınız. Bunun nedeni ise içinde birçok mikrop barındırma ihtimalinin olmasıdır.

Parlak renkli, zıt çizgili kabuk karpuzun olgun olduğunu gösterir. Karpuzun kısa kuyruk kısmının yeşil olmamasına dikkat edin. Olgun karpuzun bir tarafı doygun sarı renkte olmalıdır.

3. Elma

elma

Orta boy elmaları tercih edin. Elmayı elinize aldığınızda sert ve belirli bir ağırlığı olmalıdır. Parlak elmalardan uzak durun. Meyvelerin iyi görünmesi için bazı üreticiler bal mumu veya doğal reçine ile kaplarlar.

4. Kiraz

kiraz

Haziran ve temmuz aylarında kiraz yemeye özen gösterin. Bu dönemlerde kiraz vitamin ve mineral açısından güçlüdür ve daha besleyicidir. Satın aldığınız kiraz çok parlak olmamalı. Ne sert ne de yumuşak olmamalı. Meyveler ne kadar koyu olursa, şekerler, karotenoidler, antosiyaninler ve sahip oldukları organik asitler o kadar yararlı olur. Taze kirazlar yeşil ve sert saplıdır. Meyveleri yapışkan ise, taze olmaması muhtemeldir.

5. Salatalık

salatalık

Tercihinizi parlak yeşil renkte olan salatalıklara verin. Bir salatalık taze ise yüzeyinin rengi doygun bir yeşil rengindedir. Çok parlak bir kabuk, bir salatalığın nitratlar tarafından döllenmiş olduğunu ve bal mumu ile kaplanmış olduğunu işaret edebilir .

Kuyruğa dikkat edin. Solmuş ve kuru ise, bu olgunlaşmış bir salatalık belirtisidir. Orta boy ve yaklaşık 4-6 inç uzunluğunda salatalık satın alın . Salatalığın yüzeyinde lekeler, çatlaklar ve morluklar da kabul edilemez.

6. Limon

limon

Olgun bir limon sanki cilalanmış gibi parlak bir kabuğa sahiptir. Birinci mahsulden limonların pürüzsüz kabuğu var. İçlerindeki faydalı elementlerin konsantrasyonu, başka hasatların meyvelerinden daha yüksektir.

7. Avokado

avokado

Bir avokado seçerken yapmanız gereken ilk şey rengine dikkat etmek. Olgunlaşmış meyveler genellikle daha koyu renklidir. Bir avokadonun derisi biraz çakıllı olmalı, ancak morluklara işaret edebilecek ciddi ezikler olmamalıdır. Son adım sapı kontrol etmektir. Kökün altındaki alan yeşil veya sarıysa, bu meyve satın almaya değer.

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