Mynet Trend

LG’den dünyada bir ilk: Bir milisaniye IPS oyun monitörü

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

LG, E3 2019'da dünyanın ilk 1 ms IPS ekranı olan yeni LG UltraGear Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü tanıttı.

LG’den dünyada bir ilk: Bir milisaniye IPS oyun monitörü

Monitör, olağanüstü renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 175 Hz ve 144 Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanıyor. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve çarpıcı görüntü kalitesiyle, oyuncuların şimdiye kadar yaşadığı en sürükleyici oyun deneyimini sağlayacak eksiksiz bir paket sunuyor.

38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan UltraGear Nano IPS monitörlerin her ikisi de 144 Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler sunuyor (DCI-P3 yüzde 98).

Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlıyor. Oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı.

4-1

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR 400'ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300'den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda.

Her iki monitör de yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, özellikle FPS oyunlarında en yüksek doğruluk için Dinamik Eylem Eşitleme modu, Siyah Sabitleyici ve Crosshair gibi oyuncuya özel ayarları içeriyor.

LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. 27 inçlik 27GL850 modelinin ön siparişleri 1 Temmuz’da alınmaya başlanacak.

Özellikler:

Capture
Capture1

ASUS ROG, Dünyanın İlk Display Stream Compression Monitörünü Tanıttı

PARTNERKalça estetiği yaptıran ünlülerKalça estetiği yaptıran ünlüler
AMD Next Horizon Gaming etkinliğiyle E3'e damgasını vurduAMD Next Horizon Gaming etkinliğiyle E3'e damgasını vurdu
ASUS ROG, dünyanın ilk Display Stream Compression monitörünü tanıttıASUS ROG, dünyanın ilk Display Stream Compression monitörünü tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E3 2019 LG LG UltraGear Nano IPS G-SYNC monitör pc

En Çok Okunan Trend Haberler

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Mansur Yavaş'tan Ankaralılara yağmur uyarısı!

Böylesi görülmedi! Tatile geldiler tel örgüyle ayrıldılar: Turistler şaşkına döndü

Böylesi görülmedi! Tatile geldiler tel örgüyle ayrıldılar: Turistler şaşkına döndü

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı!

Brunson: Tanrı beni Türkiye konusunda uyarmıştı

Brunson: Tanrı beni Türkiye konusunda uyarmıştı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolandırıcıların yeni taktiği CIA kılığına girmek!

Dolandırıcıların yeni taktiği CIA kılığına girmek!

AMD Next Horizon Gaming etkinliğiyle E3'e damgasını vurdu

AMD Next Horizon Gaming etkinliğiyle E3'e damgasını vurdu

ASUS ROG, dünyanın ilk Display Stream Compression monitörünü tanıttı

ASUS ROG, dünyanın ilk Display Stream Compression monitörünü tanıttı

Kaspersky Lab yeni marka ismini ve görsel kimliğini tanıttı

Kaspersky Lab yeni marka ismini ve görsel kimliğini tanıttı

PUBG MOBILE’a yeni mod eklendi

PUBG MOBILE’a yeni mod eklendi

PES’in yeni evrimi eFootball PES 2020 duyuruldu

PES’in yeni evrimi eFootball PES 2020 duyuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.