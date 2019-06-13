LG’den dünyada bir ilk: Bir milisaniye IPS oyun monitörü

Monitör, olağanüstü renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 175 Hz ve 144 Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanıyor. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve çarpıcı görüntü kalitesiyle, oyuncuların şimdiye kadar yaşadığı en sürükleyici oyun deneyimini sağlayacak eksiksiz bir paket sunuyor.

38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan UltraGear Nano IPS monitörlerin her ikisi de 144 Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler sunuyor (DCI-P3 yüzde 98).

Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlıyor. Oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı.

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR 400'ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300'den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda.