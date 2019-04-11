LG'den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla yüksek maliyetli olması nedeniyle cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor. LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmayı planlıyor. Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor. Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor.

(DHA)

