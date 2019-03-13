LG G8 fiyatı beklenenin altında olacak

Nitekim Samsung’un yeni amiral gemisi modellerini beklenenin altında fiyatlardan duyurmasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Güney Koreli şirket, Çinli üreticilerin benzer özelliklere sahip modelleri kendisinden çok daha ucuza satmalarına göz yumamadı. Sonuç olarak Samsung da fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.
Fakat bu şekilde düşünen tek üretici Samsung değil. Zira uzun yıllardan beri istikrarsız bir fiyat politikası güden LG de genel anlamda etiketlerini düşürmeye hazırlanıyor.
Bu bağlamda LG’nin MWC 2019’da tanıttığı LG G8 modelini 750 dolar ya da daha düşük bir fiyattan satışa sunmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Normalde LG G8, S10 kalibresinde bir cihaz. Fakat LG bu modelini S10E ile aynı skalada bir fiyattan satışa sunarak, genel müşteri kitlesini biraz daha genişletmeyi planlıyor.
Görünen o ki önümüzdeki dönemde Çinli üreticilerin benimsedikleri agresif fiyat politikası pazarın geneline yayılabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.
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