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LG G8 ThinQ gerçek anlamda ne kadar dayanıklı

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TEKNOLOJİ  | 06.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

LG’nin geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı amiral gemisi modeli G8 ThinQ gecikmeli de olsa satışa sunuldu. Şunu hemen baştan belirtmemiz gerekiyor. LG akıllı telefon sektöründe, eski görkemli günlerinin çok uzağında. Güney Koreli şirket, kendi ülkesinde bile müşteri kitlesinin önemli bir bölümünü Samsung’a kaptırmış durumda.

LG G8 ThinQ gerçek anlamda ne kadar dayanıklı

Ülkemizin de dahil olduğu pek çok pazarda ise LG ismi artık geçmişte kaldı diyebiliriz. Özellikle üst segmentte LG modellerinin pek satmadığı inkar edilemez bir gerçek. Peki LG

G8 ThinQ ile bu durum değişecek mi?

Açıkçası bu sorunun cevabının LG lehine olması biraz güç görünüyor. Fakat satın almak isteyenler için G8’in hayli sağlam bir telefon olduğunu da belirtmemiz lazım. Zira geçtiğimiz günlerde JerryRigEverything isimli YouTube kanalının konuğu olan model, tüm işkencelerden tek parça halinde çıkmayı başarmış durumda.

Videoda da görüldüğü üzere G8, çizilme, bükülme ve yanma testlerinden başarılı bir şekilde ayrılmayı başarıyor. Telefonun gündelik kullanım için hayli sağlam olduğunu söylemek, yanlış olmayacaktır.

Elbette şunu da dip not olarak hatırlatalım. LG G8 hali hazırda ülkemizde satışa sunulmuş değil. Bir önceki nesil G7 ThinQ modelini ise 3000TL civarı fiyatlardan almanız mümkün.

Dilerseniz LG G8 ThinQ için yapılan sağlamlık testine buradan göz atabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 ThinQ LG akıllı telefon

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