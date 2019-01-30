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LG G8 ThinQ nasıl görünecek?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:25 | Son Güncelleme

LG’nin Şubat ayında tanıtacağı LG G8 ThinQ modeli bugün en net görüntüsü ile karşımıza çıktı. LG G8 ThinQ görünen göre LG G7 ThinQ modelinden farklı bir tasarıma sahip olmayacak.

LG G8 ThinQ nasıl görünecek?

LG, 24 Şubat 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte LG G8 modeli ile karşımıza çıkacak. LG G7 ThinQ ile yaptığı sıçramayı sürdürmesi beklenen LG’nin G8 modelinden umutlar yüksekti. Ancak bugün sızan bilgiler LG G8 modelinden olan bekletileri suya düşürdü.

LG G8 modelinin sızdırılan görüntüleri LG G7 ile neredeyse aynı. LG G8‘in ön bölümünde tek kamera kurulumu ve iki adet sensör bulunacak. Ekran bölümünde ise 2017 yılından kalma çentik tasarımı kullanılacak.

Telefonun arka bölümünde çift kamera kurulumu yer alacak. LG, modaya uymayacak ve parmak izi okuyucusunu ekran yerine yine telefonun arka bölümüne entegre edecek.

Rakipleri tasarım konusunda farklı şeyler denerken, LG’nin aynı tasarımı rötuşlayıp karşımıza koyması kullanıcıların tepkisini çekecek gibi görünüyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alacak olan LG G8’in bu yıl işi çok zor görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 ThinQ Teknoloji

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