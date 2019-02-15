LG G8 ThinQ nasıl olacak?

Android telefon pazarında hala sadık bir kitlesi olan ancak Çinli devler karşısında büyük yaralar alan LG, bu kötü gidişata 2019 yılında bir son vermek istiyor. Mobil Dünya Kongresi 2019 etkinliğinde sahne alacak olan LG, merakla beklenen yeni amiral gemisi G8 ThinQ modeli ile karşımıza çıkacaktı. Bugün ise G8 ThinQ’in basın görselleri sızdırıldı.

Sızdırılan görseller, telefonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamızı da sağlıyor. LG, sevilen LG G7 ThinQ tasarımını yeniden elden geçirerek G8 ThinQ’i tasarlamış gibi görünüyor. Ön bölümde yine bir çentik bulunuyor. Ancak bu çentik daha küçük görünüyor.

Telefonun arkasında ise 2 adet kamera ve bir adet flaş telefonun tam orta-üst bölümüne yatay olarak konumlandırılmış. Telefonun arka bölümünde bir de parmak izi okuyucusu yer alıyor. LG’nin rakipleri bu sensörü ekran yüzeyine entegre ettiğini düşünürsek, bunun pek hoş olmadığını söyleyebiliriz.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alacak olan LG G8, 3.500 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan telefon 6,1 inç büyüklüğünde 19.5:9 oranlı ekrana sahip olacak.

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