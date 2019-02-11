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LG G8 ThinQ Time of Flight (ToF) ile gelecek!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

LG G8 ThinQ’in ön kamerasının ToF teknolojisine sahip olacağı resmi olarak açıklandı. LG G8 ThinQ, iPhone X/Xs modellerinde olduğu gibi yüz tanıma özelliğine sahip olabilir. Peki, bu özellik LG G8’de nasıl çalışacak?

LG G8 ThinQ Time of Flight (ToF) ile gelecek!

LG, 24 Şubat 2019 tarihinde düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli LG G8’i tanıtacak. Tasarımsal olarak LG G7’nin rötuşlanmış sürümü olacak olan LG G8, farkını donanım bölümünde belli edecek. Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 855 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alması beklenen LG G8’in, çift arka kamera kurulumu ile geleceği söyleniyordu.

Bugün ise LG G8’in ön kamerasına dair yeni sızıntılar geldi. Aslında buna sızıntı demek yanlış olur. Çünkü LG, gönderdiği basın bülteninde Infineon firması ile anlaştığını ve ön kamerada Time of Flight (ToF) teknolojisine yer vereceğini resmen açıkladı. Peki, Time of Flight (ToF) teknolojisi nedir?

ToF teknolojisi üç adımda çalışıyor. ToF, IR alıcı ışınları gönderiyor. Daha sonra ışınlar nesneye çarpıyor ve geri yansıyor. Üçüncü ve son adımda ise geri yansıyan görüntünün ne kadar sürede yansıdığı hesaplanıyor ve telefon ile obje arasındaki mesafe ölçümleniyor.

Güvenlik konusunda LG G8’in arkasında parmak izi okuyucusuna yer verecek olan LG, ToF sayesinde ön kamerada da yüz tanıma teknolojisini kullanacak. iPhone X/Xs modellerindeki Face ID kadar hızlı çalışması beklenen bu teknoloji, LG G8’in en büyük kozu olacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG G8 ThinQ Teknoloji Time of Flight

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