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LG, IFA 2019 etkinliği için bugün yeni bir duyuru yaptı

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TEKNOLOJİ  | 07.08.2019 09:13 | Son Güncelleme

Video ile yapılan duyuru ile LG V60 ThinQ modelinin geleceği müjdelenmiş olabilir.

LG, IFA 2019 etkinliği için bugün yeni bir duyuru yaptı

LG, Samsung ve Huawei gibi rakipleri katlanabilir ekranlı telefonlarını tanıttığı sırada, çift ekranlı LG V50 ThinQ modelini tanıtmıştı. Rakiplerinin katlanabilir telefonlarının tabiri caizse ellerinde patlamasından sonra LG’nin ne kadar doğru bir hamle yaptığı anlaşılmıştı. Güney Koreli LG şimdi de Eylül ayında düzenlenecek olan IFA 2019 etkinliği için bir duyuru yaptı.

LG’nin YouTube kanalı üzerinden yapılan duyuruya göre; 6 Eylül tarihinde yeni bir telefon tanıtılacak. Bu telefonun adının LG V60 ThinQ olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine çift ekran ile gelecek olan telefonun, oyun konusunda yenilikler sunacağı söyleniyor. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus ve 6 GB RAM’den alacağını düşündüğümüz telefon, katlanabilir telefonlardan daha fazla ilgi görecek gibi görünüyor.

Çift ekranın hem teoride hem de pratikte katlanabilir ekrandan daha kullanabilir olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu ekranlar katlanabilir ekranlar gibi daha emekleme aşamasında olmadığı için doğal olarak plastik doku hissiyatı da vermiyor. Bakalım LG uzun zamandır beklediği kanı çift ekranlar ile bulabilecek mi?

Duyuru videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
LG ifa 2019

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