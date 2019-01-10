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LG’nin gelirleri artmaya devam ediyor

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 10.01.2019 08:39 | Son Güncelleme

Teknoloji sektöründe dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan LG, 2018 son çeyreğinde gelirlerini arttırmayı başardı. İşte konu hakkındaki detaylar.

LG’nin gelirleri artmaya devam ediyor

Özellikle ekran teknolojileri söz konusu olduğunda LG’nin sektöre olan katkısı yadsınamaz. Güney Kore merkezli teknoloji devi, akıllı telefon, PC, televizyon ve diğer elektronik sektörlerde hayli iddialı bir konumda yer alıyor.

Son yıllarda akıllı telefon kanadında istediği başarıyı yakalayamayan üretici, bu durumdan pek de şikayetçi değil. Zira Güney Kore merkezli firmanın diğer sektörlerdeki başarısı, akıllı telefon bölümündeki pürüzleri kapatmaya yetiyor.

Güney Koreli şirketin en iddialı olduğu sektörlerden birisi de televizyon. Hatta bu TV sektörünün önemli bir bölümü Samsung ile LG’nin elinde bulunuyor. Dolayısıyla bu sektörü Güney Koreli üreticilerin domine ettiğini söylemek, yanlış olmayacaktır.

Yılın son çeyreğinde sektörde yaşanan haraketlilik Güney Koreli şirketin kasasını da doldurmuş durumda. Geçtiğimiz gün şirket adına yapılan açıklamada 2018 son çeyrek gelirlerinin, bir önceki çeyreğe oranla yüzde 10 daha fazla olduğu belirtildi.

Güney Kore merkezli şirket son çeyrekte yaklaşık olarak 14 milyar dolarlık gelir elde etti. Yetkililer bu gelir artışının 2019’da da düzenli bir şekilde artmasını bekliyorlar.

Elbette bunun mümkün olması için firmanın akıllı telefon pazarında da iddialı bir konuma gelmesi gerekiyor. Malum Güney Kore’deki ezeli rekabette Samsung açık ara öne geçmiş durumda. Mevcut şartlarda LG’nin işi pek de kolay görünmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
LG akıllı telefon

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