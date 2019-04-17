LG V50 ThinQ 5G ile ilgili kötü bir haber geldi

Normal şartlarda bu modelin 19 Nisan tarihinde raflardaki yerini alması gerekiyordu. Ancak 5G optimizasyonu, en zorlu teknolojilerden birisi olması nedeniyle şirket bunu biraz daha geç yapacak gibi görünüyor.

LG şirketinin piyasaya sunacağı bu yeni cep telefonu ile ilgili açıklama yine şirket tarafından yapıldı. Belirlenen çıkış tarihinin biraz daha ilerisinde bu modelin sunulacağı ifade edildi. Şirket; “LG Electronics, 5G hizmetini akıllı telefonlarına en iyi şekilde entegre etmek için Qualcomm ve yerel mobil operatörler ile birlikte yazılım, donanım ve ağ üzerinde çalışıyordu. En iyi deneyimi sunmak adına LG V50 ThinQ 5G’nin çıkış tarihini ertelemeyi planlıyoruz.” dedi.

LG V50 ThinQ 5G modeli, diğer akıllı telefonlarla kıyaslandığında üstün birçok özelliğe sahip. Bu nedenle Güney Kore devinin bu model sayesinde önemli bir fark atması bekleniyordu.

5G konusunda sorun yaşayan yalnızca LG değil. Apple şirketi de uzun bir süredir 5G çip üretme konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Yakın bir zaman içerisinde 5G konusunda şirketlerin daha farklı adımlar atmasına şahit olabiliriz. Sizce 5G alt yapısını en iyi kuracak akıllı telefon üreticisi hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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