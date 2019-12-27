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  4. LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan LG, son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor. Hem ülkesi Güney Kore’de, hem de global pazarda rakiplerinin gerisinde kalan LG önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı yeni modelleri ile tekrardan yükselişe geçme niyetinde.

LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

LG’nin MWC 2020 kapsamında tanıtması beklenilen modellerden birisi de V60 ThinQ. Sızdırılan son bilgilere göre LG V60 ThinQ çift ekrana sahip olacak ve 5G teknolojisini destekleyecek.

Bilindiği üzere LG henüz katlanabilir ekranlara geçmiş değil. Bu yıl içerisinde çıkan çift ekranlı modelde de birbirinden bağımsız iki ekran söz konusuydu.

LG gibi ekran teknolojilerinde zirvede yer alan bir ismin hala katlanabilir ekranlara geçememiş olması ciddi anlamda şaşırtıcı.
Sektörü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere LG, Samsung ile birlikte ekran sektörünü domine ediyor.

Samsung katlanabilir ekranlarda yaptığı atılımlar sayesinde son dönemin popüler ismi olmayı başardı. Ayrıca Apple’ın da aralarında bulunduğu pek çok isim akıllı telefonlarında kullandığı OLED panelleri Samsung’dan tedarik ediyor.

Sonuç olarak Mobil Dünya Kongresi pek çok isim gibi LG için de hayli hareketli geçecek. Fakat LG V60 ThinQ birbirinden bağımsız çift ekranlı yapısı yüzünden beklenen ilgiyi göremeyebilir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
LG LG V60 ThinQ

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