LGS 2. TERCİHLER 2023: MEB LGS ikinci tercih nasıl yapılır, ne zaman sona erecek? Lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri...

LGS ikinci tercihler ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Lise tercih sonuçları geçtiğimiz gün meb.gov.tr ekranından erişime açıldı. Fen liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları için tercihlerini tamamlayan öğrenciler sonuçları öğrendi. Öte yandan birçok kişi internette lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri konusunda araştırma yapıyor. "2023 LGS ikinci tercih nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte LGS ikinci tercih işlemleri hakkında detaylar...

LGS İKİNCİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS ile yerleştirmeye esas 1. nakil için tercih başvurularının alınması 24 Temmuz itibarıyla başladı.

Son gün 28 Temmuz olarak açıklandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da belli olacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenebiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

