LGS 2023 LİSE TERCİH EKRANI: LGS puanı ile lise tercihi nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları

LGS tercihleri için geri sayım başladı. . 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçları 23 Haziran'da öğrencilerin erişimine açılmıştı. LGS ile Lise tercihleri ise yarın (3 Temmuz 2023 Pazartesi) başlayacak. İşte LGS lise tercihleri ile ilgili detaylar...

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından MEB internet adresinde e-Okul sayfasından ya da herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS tercihleri ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

DEPREMZEDELERE LGS'DE EK KONTENJAN

LGS'de depremzedelere ek kontenjan verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 Şubat 2023 tarihinde, yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki okulların 8. sınıflarında kayıtlı olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde, Türkiye’nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açacağız"

LGS 2022 TABAN - TAVAN YERLEŞTİRME PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH KILAVUZU 2023

MEB tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları 23 Haziran'da adayların erişimine açıldı.