LGS BOŞ KONTENJANLAR 2022! LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamanın ardından "e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı" en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İlgiyle takip edilen başvuru süreci sonrası sonuçlar 8 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI 2022

1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemlerine ilişkin bilgiler Milli Eğitrim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan bilgileri için tıklayınız:

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06011.aspx

2022 LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

