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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2022! LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır?

01.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulamasının nasıl yapılacağı bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Peki LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı ve detaylar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2022! LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamanın ardından "e-Okul LGS boş kontenjanlar sorgulama ekranı" en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İlgiyle takip edilen başvuru süreci sonrası sonuçlar 8 Ağustos tarihinde açıklanacak. Peki LGS lise 2. nakil boş kontenjan, taban puanları sorgulama nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI 2022

1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan LGS yerleştirmeye esas 2. nakil işlemlerine ilişkin bilgiler Milli Eğitrim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve sınavlı okul taban puan bilgileri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06006.aspx

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan bilgileri için tıklayınız:

https://e-okul.meb.gov.tr/OrtaOgretim/OKL/OOK06011.aspx

2022 LGS 2. NAKİL YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-05 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek LGS 2. nakil tercihlerinin sonuçları 08 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

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LGS nakil sonuçları açıklandı! LGS nakil sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı lgs lgs 2. tercih
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