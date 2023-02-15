LGS'DE ÇIKACAK KONULAR 2023: LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den Liselere Giriş Sınavı açıklaması

LGS'de çıkacak konular, 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 2. dönem konularının Liselere Giriş Sınavında yer almayacağını belirtti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli deprem nedeniyle bazı sınavların ertelenmesi "2023 LGS ertelenecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte 2023 LGS'de çıkacak konular...

LGS'nin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

LGS 1. DÖNEM KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları...

1. Dönem İngilizce Ders Konuları

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

1. Dönem Matematik Ders Konuları

Çarpanlar ve Katlar Konusu

Üslü İfadeler Konusu

Kare köklü İfadeler Konusu

Veri Analizi Konusu

Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu

1. Dönem Türkçe Ders Konuları:

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

Söz Sanatları Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Metin Türleri Konusu

Cümle Türleri Konusu

1. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

1. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

LGS 2.DÖNEM KONULARI NELERDİR?

2. Dönem Türkçe Ders Konuları

Parçada Anlam Konusu

Fiilde Çatı Konusu

Cümlede Anlam Konusu

Görsel Okuma Konusu

Yazım Kuralları Konusu

Noktalama İşaretleri Konusu

Anlatım Bozuklukları Konusu

2. Dönem Matematik Ders Konuları

Doğrusal Denklemler Konusu

Eşitsizlikler Konusu

Üçgenler Konusu

Eşlik ve Benzerlik Konusu

Dönüşüm Geometrisi Konusu

Geometrik Cisimler Konusu

2. Dönem Fen Bilimleri Ders Konuları

Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu

Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu

Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu

2. Dönem İnkılap Tarihi Ders Konuları

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu

Demokratikleşme Çabaları Konusu

Atatürkçülük Konusu

Atatürk Dönemi Konusu

Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu

İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu

2. Dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu

2. Dönem İngilizce Ders Konuları

Adventures Konusu

Tourism Konusu

Chores Konusu

Science Konusu

Natural Forces Konusu

