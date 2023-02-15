LGS'DE ÇIKACAK KONULAR 2023: LGS ertelenecek mi, ne zaman yapılacak? Bakan Özer'den Liselere Giriş Sınavı açıklaması

LGS'de çıkacak konular, 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 2. dönem konularının Liselere Giriş Sınavında yer almayacağını belirtti. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş Merkezli deprem nedeniyle bazı sınavların ertelenmesi "2023 LGS ertelenecek mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte 2023 LGS'de çıkacak konular...
LGS'nin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi. İşte, 8. sınıf LGS ikinci dönem konuları ve müfredatları...
Friendship Konusu
Teen Life Konusu
In The Kitchen Konusu
On The Phone Konusu
The Internet Konusu
Çarpanlar ve Katlar Konusu
Üslü İfadeler Konusu
Kare köklü İfadeler Konusu
Veri Analizi Konusu
Basit Olayların Olma Olasılığı Konusu
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Konusu
Fiilimsiler Konusu
Sözcükte Anlam Konusu
Söz Gruplarında Anlam Konusu
Deyimler ve Atasözleri Konusu
Cümlenin Öğeleri Konusu
Söz Sanatları Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Metin Türleri Konusu
Cümle Türleri Konusu
Kader İnancı Konusu
Zekat ve Sadaka Konusu
Din ve Hayat Konusu
Bir Kahraman Doğuyor Konusu
Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu
Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu
DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu
Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu
Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu
Parçada Anlam Konusu
Fiilde Çatı Konusu
Cümlede Anlam Konusu
Görsel Okuma Konusu
Yazım Kuralları Konusu
Noktalama İşaretleri Konusu
Anlatım Bozuklukları Konusu
Doğrusal Denklemler Konusu
Eşitsizlikler Konusu
Üçgenler Konusu
Eşlik ve Benzerlik Konusu
Dönüşüm Geometrisi Konusu
Geometrik Cisimler Konusu
Basit Makineler / Fiziksel Olaylar Konusu
Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam Konusu
Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar Konusu
Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Konusu
Demokratikleşme Çabaları Konusu
Atatürkçülük Konusu
Atatürk Dönemi Konusu
Türk Dış Politikası ve Atatürk'ün Ölümü Konusu
İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Konusu
Hz. Muhammed'in Örnekliği Konusu
Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Konusu
Adventures Konusu
Tourism Konusu
Chores Konusu
Science Konusu
Natural Forces Konusu