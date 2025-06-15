SPOR

88
84
76
70
70
60
55
52
52
48
46
46
42
42
42
41
41
40
32
16
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

LGS’de öğrenciler şaşırdı kaldı! Din kültürü dersinde Arda Güler sorusu…

Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde Real Madrid'de oynayan Milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili soru soruldu. Arda’nın kendisine has meşhur gol sevincine değinilerek 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu.

LGS’de öğrenciler şaşırdı kaldı! Din kültürü dersinde Arda Güler sorusu…
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da yapıldı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrencilerin aklında o soru fazlaca yer edindi.

ARDA GÜLER SINAV SORUSU OLDU…

p

Yapılan sınavda ise kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren A milli futbolcu Arda Güler ile alakalı çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, sosyal medyada trend oldu.

GOL SEVİNCİNİN ANLAMI

Screenshot_7

Sorulan soruda, Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu. Doğru cevap ise "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B tercihiydi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!Alvaro Morata rest çekti! Galatasaray'dan ayrılıyor!
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin’i 3-0 mağlup ettiA Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin’i 3-0 mağlup etti
Anahtar Kelimeler:
sınav Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi lgs real madrid soru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Füzeler peş peşe fırlatılırken ABD Başkanı Trump'tan 'Barış' açıklaması

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Otobüslerle ülkelerine dönüyorlar! Ek seferler bile konuldu

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray bombayı patlatıyor! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Arda Güler sorusu şaşırttı…

Arda Güler sorusu şaşırttı…

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Jonathan David ile anlaşma sağlandı

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasını sindiremedi!

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmasını sindiremedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.