LGS’de öğrenciler şaşırdı kaldı! Din kültürü dersinde Arda Güler sorusu…

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen merkezi sınavın iki oturumu da yapıldı. Sınavın bitmesiyle birlikte öğrencilerin aklında o soru fazlaca yer edindi.

ARDA GÜLER SINAV SORUSU OLDU…

Yapılan sınavda ise kariyerini İspanyol devi Real Madrid'de sürdüren A milli futbolcu Arda Güler ile alakalı çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu, sosyal medyada trend oldu.

GOL SEVİNCİNİN ANLAMI

Sorulan soruda, Arda Güler'in meşhur gol sevincine atıfta bulunarak 'tevekkül inancı ile anlatılmak istenen' durum soruldu. Doğru cevap ise "Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir' yazılı olan B tercihiydi.