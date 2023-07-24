LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2023 MEB LGS nakil işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak? MEB açıkladı

LGS tercih sonuçları açıklamasının ardından birçok kişi internette "2023 LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. LGS tercih sonuçlarını e-Okul üzerinden öğrenen adaylar Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ya da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenim görmek isteyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. İşte LGS nakil işlemleri ile ilgili detaylar...

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS ile hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihlerinde alınacak ve 18 Ağustos 2023'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları MEB tarafından açıklanacak.

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2023 LGS KONTENJANLAR

Bu yıl Türkiye genelinde 2.492 lise, merkezi sınav puanlarına dayanarak öğrenci kabul edecek.

LGS ile öğrenci alan okullara toplamda 206.414 öğrenci yerleştirilecek.

MEB'den yapıla açıklamaya göre; bu yerleştirmelerin dağılımı şu şekilde:

FEN LİSESİ: 40 bin 470 öğrenci

ANADOLU LİSESİ: 71 bin 022 öğrenci

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ: 10 bin 740 öğrenci

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 42 bin 356 öğrenci

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: 41 bin 826 öğrenci



