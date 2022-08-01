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LGS ikinci tercih dönemi ne zaman başlıyor 2022? LGS boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu! LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılır? İşte taban puanları ve kontenjanlar...

01.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS ikinci tercih döneminin ne zaman başlayacağı, bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "LGS ikinci tercih dönemi ne zaman başlıyor?", "LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya dair merak edilenler haberimizde.

LGS ikinci tercih dönemi ne zaman başlıyor 2022? LGS boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu! LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılır? İşte taban puanları ve kontenjanlar...

LGS tercih sonuçları ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamanın ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki LGS ikinci tercih dönemi ne zaman başlıyor?, LGS 2. nakil tercihleri nasıl yapılır? İşte taban puanları ve kontenjanlar...

LGS İKİNCİ TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. İlgiyle takip edilen başvuru süreci sonrası sonuçlar 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Ayrıca boş kalmış olan kontenjanlara, bu süreçte hiçbir yere yerleşememiş öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınmış olacak.

Bununla beraber yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercih yapan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmamış olacak. Fakat yapmış olduğu tercihlerine yerleşememiş olan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihi yapabilecek. Gerçekleştirilen tercihlerde aynı okul türünden de en fazla 2 okul seçilebilmiş olacak.

LGS İKİNCİ TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS nakil başvuru ekranı:

https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx

2022 YILI YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ

Taban puanları ve kontenjanları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/MYS/SNV00216.ASPX


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