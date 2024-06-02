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LGS maratonu sona erdi! Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 13:59
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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "http://meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

LGS maratonu sona erdi! Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Milyonlarca öğrenci ve aileyi ilgilendiren LGS maratonu bugün sona erdi. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'na ait, "http://meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

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Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

İki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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