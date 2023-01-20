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LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 LGS sınav tarihi için gözler MEB'den gelecek açıklamada!

20.01.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav tarihi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığı ortaokul 8. sınıf öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Sınava girecek olan öğrenciler internette araştırma yapıyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 LGS sınav tarihi için gözler MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasında. İşte ayrıntılar...

LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 LGS sınav tarihi için gözler MEB'den gelecek açıklamada!

LGS sınav tarihi çok sayıda ortaöğretim son sınıf öğrencisi tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi "LGS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2023 LGS sınav tarihi için henüz açıklamada bulunulmadı. İşte konuya dair detaylar...

LGS 2023 NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2022 Pazar tarihinde uygulanan LGS sınavının, bu yıl 4 Haziran Pazar günü gerçekleşmesi planlanıyor.

Ancak, MEB tarafından resmi açıklama gelmedi ve seçim dolayısıyla LGS'nin tam olarak hangi tarihte yapılacağı ise henüz bilinmiyor. LGS 2023 başvuru ve sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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LGS'DE KAÇ SORU OLACAK?

İki oturum halinde yapılacak olan LGS'nin ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Toplamda 90 sorunun yer alacağı LGS 2023'te; sözel adaylara 50 soru, sayısal adaylara ise 40 soru sorulacak.

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LGS NEDİR?

LGS, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Merkezi Sınavla öğrenci alacak fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak düzenlenen ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşan sınavdır.

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