LGS OKUL TERCİHLERİ 2023: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman başlıyor? MEB kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS tercih kılavuzunu yayımladı. Lise eğitimine başlayacak olan adaylar büyük merak ve sabırsızlıkla kılavuzu incelemeye başladılar. LGS okul tercihleri milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. İşte LGS okul tercihler ve LGS tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

LGS OKUL TERCİHLERİ 2023 NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları 26 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 23 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. LGS tercih kılavuzunun 26 Haziran Pazartesi günü yayınlanacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tercihlerin ise 3-6 Temmuz tarihlerinde yapılacağını duyurdu.





