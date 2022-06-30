EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı! İşte 2022 LGS sonuçları ekranı!

LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı! İşte 2022 LGS sonuçları ekranı!

30.06.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2022 sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren öğrenciler sonuçlar için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Birçok kişi "LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmayı sürdürüyor. İşte merak edilenler...

LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı! İşte 2022 LGS sonuçları ekranı!

LGS 2022 sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuk olduğu bir televizyon programında konuya ilişkin konuşmuştu. Sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

7

LGS SINAV SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI

LGS sınav sonuçları MEB sınav takvimine göre 30 Haziran 2022 (bugün) belli oldu.

6

LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sınavına giren kişiler sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden sorgulayabiliyor.

3

Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

5

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS sonuçları açıklandıLGS sonuçları açıklandı
Merakla beklenen açıklama geldiMerakla beklenen açıklama geldi
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS tercih kılavuzu belli oldu mu?

LGS tercih kılavuzu belli oldu mu?

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.