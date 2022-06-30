LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı! İşte 2022 LGS sonuçları ekranı!

LGS 2022 sınav sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuk olduğu bir televizyon programında konuya ilişkin konuşmuştu. Sınav sonuçları merak konusu oldu. Peki LGS sınav sonuçları 2022 açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

LGS SINAV SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI

LGS sınav sonuçları MEB sınav takvimine göre 30 Haziran 2022 (bugün) belli oldu.

LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS sınavına giren kişiler sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden sorgulayabiliyor.

Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü itibarıyla "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabiliyor.

