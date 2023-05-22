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  4. LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

22.05.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklamasının bu hafta yapılması bekleniyor. Bilindiği üzere Liselere Geçiş Sınavı başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 Nisan - 13 Nisan tarihleri arasında alındı. Sınav giriş belgeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde erişime açılacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV YERLERİ 2023: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, lise sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? MEB ekranı ile erişime açılacak

LGS sınav yerleri, bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile belli olacak. Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Liselere Geçiş Sınavı giriş belgeleri için açıklama bekleniyor. LGS sınav yerleri ve LGS sınav tarihi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

LGS 2023 NE ZAMAN?

LGS 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav girişe belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alacak.

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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