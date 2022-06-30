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LGS sonuçları açıklandı 2022! LGS sonuçları sorgulama ekranı

30.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılmıştı. Merakla beklenen sonuçlar açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Vatandaşlar, "LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte merak edilenler...

LGS sonuçları açıklandı 2022! LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS sınavına giren binlerce adayın gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları açıklandı. LGS'ye katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini gerçekleştirecek. Birçok kişi arama motorlarında "LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı?" konu başlığını sorguluyor. İşte merak edilenler...

LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB sınav takvimine göre LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022’de belli oldu. Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden sorgulayabiliyor. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

LGS sonuçları ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer şu ifadeleri kullanmıştı: “30 Haziran’da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız”


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LGS 2022 sonuçları açıklandı!LGS 2022 sonuçları açıklandı!
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