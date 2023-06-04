LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2023: LGS soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor

LGS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar 4 Haziran 2023 Pazar günü hız kazandı. Liselere geçiş Sistemi sınavının ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden soruları yanıtlayacak. Toplamda 50 soru soruluk ilk oturumun ardından ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. LGS soruları ve cevapları ile ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu. MEB'Den LGS soruları ve cevap anahtarı açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS soruları ve cevapları MEB tarafından paylaşılır paylaşılmaz Mynet'te olacak.

MEB'den sınav sonrası Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevap anahtarı açıklaması bekleniyor. Öğrenciler, özel ve sayısal LGS soruları ve cevapları doğrultusunda sınav sonuçları hakkında puan hesaplaması yapabilecek.

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

LGS sınavına dair yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 26 Haziran’da MEB'in internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ EKRANI!

LGS sınav giriş belgeleri 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi. Sınav giriş belgelerinde salon, sıra numarası, sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler yer alıyor.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

MEB E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

