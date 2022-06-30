LGS sonuçları 30 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Yüz binlerce öğrencinin gündeminde sonuç sonrası taban ve tavan puanları yer alacak. Peki LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? Yüzdelik dilimler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

2022 LGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2022 taban ve tavan puanları ile yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Sonuçların, ilerleyen günlerde MEB tarafından açıklanması bekleniyor. 2021 LGS taban ve tavan puanları için şu adrese tıklayınız: 'https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/26102304_2021LGSTabanTavan.pdf'

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sınavın koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.



