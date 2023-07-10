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  4. LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Lise tercih tarihleri

LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA MEB.GOV.TR: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Lise tercih tarihleri

10.07.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları tarihi merak konusu oldu. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar internette araştırma yapıyor. Tercih süreci, 3 Temmuz Pazartesi günü başladı, 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından merakla beklenen tercih dönemi geldi. Adaylar 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tercihlerini yapmaya başladılar. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. İşte LGS 2023 tercih tarihleri...

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LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MEB
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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