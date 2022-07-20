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LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Sonuçlar erken açıklanır mı? LGS tercihleri için tarih belli oldu!

20.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün (20 Temmuz Çarşamba) tercih süreci sona erecek. Öğrenci ve veliler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı? Ayrıntılar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022? Sonuçlar erken açıklanır mı? LGS tercihleri için tarih belli oldu!

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı tercih sürecinin son günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Güzel bir lisede okuma hayaliyle girdikleri sınavın ardından 4 Temmuz tarihinde tercih işlemlerini yapmaya başlayan öğrenciler için bugün (20 Temmuz) son gün. Peki LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları erken açıklanır mı? Ayrıntılar haberimizde...

lgs tercih sonuçları

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde son bulacak. LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'e çevrildi.

2022 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama

MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 2022 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

2022 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama ekranıı

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri sürmeye devam ediyor. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış olan adaylar için son tarih 20 Temmuz olacak. Adaylar 20 Temmuz saat 17.00'a kadar LGS tercih işlemlerini yapabilecek.

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