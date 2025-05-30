LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere psikolojik destek

LGS ve YKS’ye girecek olan öğrenciler için psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını açıklayan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Sınavlara girecek olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Erenler Belediyesi çalışmalarıyla gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için Erenler Belediyesi psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacak.

"SINAVLARA GİRECEK OLAN TÜM ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Çalışma hakkında Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Liselere Geçiş Sınavı’na ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerimize psikolojik danışmanlık hizmeti sağlayacağız. Sınavlara girecek olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır