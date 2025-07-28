LGS yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta: MEB sonuç tarihini açıkladı! LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

LGS yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı LGS sınavının ardından, tercih süreci de tamamlandı. Öğrenciler, hayallerindeki liselere yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturarak MEB'e iletti. Şimdi ise tüm gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı LGS tercih ve yerleştirme takvimini yayınladı. Bu takvimde, LGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihine de yer verildi. MEB'in açıklamasına göre, LGS tercih sonuçları [MEB tarafından açıklanacak olan resmi tarihte] erişime açılacak.

Öğrenciler, sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi olan meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile öğrenebilecekler. Ayrıca, sonuçlar e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Bu süreçte, boş kontenjanlar ve yerleşen öğrencilerin kayıt yaptırmaması durumunda oluşacak kontenjanlar doğrultusunda ek tercihler yapılabilecek. Ek yerleştirme takvimi de MEB tarafından ayrıca duyurulacak.

Uzmanlar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ve velilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Yerleşen öğrencilerin kayıtlarını zamanında yaptırmaları, yerleşemeyen öğrencilerin ise ek yerleştirme sürecini takip etmeleri önem taşıyor. Ayrıca, tercih danışmanlarından ve rehber öğretmenlerden destek almak da faydalı olacaktır.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrencilerin yeni bir eğitim maratonu başlayacak. Hayallerindeki liselere yerleşen öğrenciler, yeni okullarında başarılı bir eğitim hayatı geçirmek için çalışacaklar. Yerleşemeyen öğrenciler ise, ek yerleştirme sürecinde şanslarını deneyecekler. Tüm öğrencilere başarılar dileriz.