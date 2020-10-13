Liam Neeson Honest Thief filminde hırsız olarak karşımıza çıkacak

Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Honest Thief (Dürüst Hırsız) filminden yeni bir fragman yayınlandı. Usta aktörün bir hırsızı canlandırdığı film ülkemizde de vizyona girecek.

Ozark, The Accountant gibi önemli yapımların yapımcılığını üstlenen Mark Williams'ın yönetmeni olduğu “Honest Thief”, aşık olduğu ve artık dürüst bir hayat yaşamak istediği için teslim olmaya çalışan bir banka soyguncusuna (Liam Neeson) odaklanıyor. Ganimetlerini sakladığı depolama tesisinde çalışan bir kadına (Kate Walsh) aşık olan soyguncu, teslim olmaya çalıştığı polislerin kendisinden daha yozlaşmış olduğunu fark eder. Soyguncunun adını temize çıkarmak için mücadele etmesi gerekecektir.

Dürüst Hırsız'ın oyuncu kadrosunda Liam Neeson'ın yanı sıra Kate Walsh, Jai Courtney, Jeffrey Donovan, Anthony Ramos ve Robert Patrick gibi isimler bulunuyor. Filmin senaryosunu yönetmen Williams ile birlikte Steve Allrich kaleme aldı.

Dürüst Hırsız'ın ülkemizdeki izleyicileriyle 6 Kasım 2020 tarihinde sinemalarda buluşması bekleniyor.

