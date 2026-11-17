Akıllı klozet kapakları, mevcut tuvaletlere kolayca monte edilebiliyor. Su tesisatına bağlanan sistemlerde bulunan hareketli başlık, ayarlanabilir basınç ve sıcaklıkta su püskürterek temizlik sağlıyor.

Gelişmiş modellerde ise ısıtmalı oturak, sıcak hava ile kurutma, uzaktan kumanda ve kendi kendini temizleyen püskürtme başlıkları gibi özellikler bulunuyor.

2020'DEKİ TUVALET KAĞIDI KRİZİ İLGİYİ ARTIRDI

Söz konusu sistemlere ilginin artmasında 2020 yılında yaşanan küresel tuvalet kağıdı sıkıntısının da etkili olduğu belirtiliyor. O dönemde alternatif temizlik yöntemlerine yönelen tüketicilerin ilgisi, sonraki yıllarda da devam etti.

Houzz Banyo Trend Raporu'na göre banyo yenilemesi yapan tüketicilerin beşte ikisinden fazlası gelişmiş özelliklere sahip klozetleri tercih ediyor.

FİYATLARI 30 DOLARDAN BAŞLIYOR

Akıllı tuvalet sistemlerinin fiyatları özelliklerine göre değişiyor. Temel su püskürtme özelliğine sahip elektriksiz kapaklar 30 ila 50 dolar arasında satılıyor. Isıtma ve kurutma gibi özellikleri bulunan elektrikli modellerin fiyatları ise birkaç yüz dolara çıkıyor. Tüm özellikleri tek gövdede sunan akıllı klozetlerin fiyatı birkaç bin doları bulabiliyor.