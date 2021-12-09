Libya'dan gelen yolcu gemisi, İzmir'de çarşıları hareketlendirdi

İZMİR (AA) - İzmir'e yaklaşık 25 yıl aranın ardından başlayan gemi seferiyle gelen Libya vatandaşları, kentten inşaat malzemesi, tekstil ve mobilya ürünleri başta olmak üzere 2 bin tona yakın mal alımı yaparak dönüşe geçti.

Libya'nın Misrata kentinden çıkıp 5 Aralık'ta İzmir Limanı'na gelen yolcu gemisi "Kevalay Queen", kentteki programının tamamlanmasının ardından bugün limandan ayrıldı.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan sefer kapsamında gelen 107 yolcu, İzmir ve çevresindeki turistik yerleri, çarşı ve iş merkezlerini ziyaret etti, alışveriş yaptı.

Geminin 2 bin ton olan yük kapasitesinin tamamına yakınının dolduğu, Libyalı yolcuların kentten özellikle inşaat malzemesi, tekstil ve mobilya ürünleri satın aldığı öğrenildi.

İzmir-Misrata seferine çıkan geminin Libya'ya gitmek isteyen 40'a yakın Türk vatandaşını da taşıdığı kaydedildi.

- İş dünyasına Libya çağrısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, yaptığı açıklamada geminin ilk seferini en ufak bir sıkıntı yaşamadan tamamladıklarını belirtti.

İki ülke arasında güzel bir başlangıç yaptıklarına inandığını kaydeden Karanfil, seferlerin tekrar başlamasına sundukları katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Libya Ulaştırma Bakanlığı ile Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye ile Libya'nın 2 yıl önce imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın ülkeler arası ilişkilere muazzam katkılar sunduğunu bildiren Karanfil, kendilerinin de süreci daha ileriye götürmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

İzmir seferlerinin tüm kesimleri memnun ettiğini belirten Karanfil, şu değerlendirmede bulundu:

"Destinasyonlarımızı artıracağız ve İstanbul, Muğla, Antalya, Bursa gibi şehirlere de hem turizm hem de ticaret amaçlı seferler düzenleyeceğiz. İki ülke arasındaki özellikle ekonomik ilişkilerin daha hızlı ilerlemesi lazım. Bu konuda iş dünyasındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de buradan çağrıda bulunuyorum; Lütfen Libyalı mevkidaşlarınız ile bir araya gelin ve iş birliklerini artırın. Bu sayede Türkiye'nin başta Libya olmak üzere Afrika'daki varlığı ve karşılıklı yatırımlar artacak, bu bölgeye ihracatı yükselecektir."

- "Ziyaretlerin artarak sürmesini ümit ediyoruz"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da seferin İzmir'de çarşı pazara hareket getirdiğini bildirdi.

Geçmişte olduğu gibi Libya'dan gemilerle gelenlerin yaptıkları alışverişlerle esnaf sanatkarın yüzünü güldürdüğünü belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"İzmir iş dünyası, Libya'dan gelecek gemilerin yolunu gözlemekteydi. Esnaf sanatkar camiası olarak bu seferleri çok önemsiyoruz. Alım gücü yüksek ziyaretçilerin kentimize, esnaf sanatkarların ayağına kadar gelmesi, tüm sektörlerdeki üyelerimizin işlerine katkı koyacaktır. Bu seferlerin başlamasıyla her alanda önemli bir beklenti içindeyiz. İlk etapta bir yolcu gemisiyle başlayan ziyaretlerin artarak sürmesini ümit ediyoruz."

İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da Libya gemisinin kente gelişinden memnuniyet duyduklarını, seferlerin yeniden başlamasıyla taksicisinden mobilyacısına her sektörde hareketlilik yaşandığını ifade etti.

