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Lider Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Galatasaray'ın ve Kasımpaşa'nın ilk 11'i nasıl? Maç kaçta başlayacak?

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 15:50
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. İşte ilk 11'ler ve maçın detayları...

Lider Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Galatasaray'ın ve Kasımpaşa'nın ilk 11'i nasıl? Maç kaçta başlayacak?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sürdürerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korumayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip RAMS Park’ta 3-3 berabere kalmıştı. Kritik mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle kulübede yer alamayacak. Tüm gözler, 16.00’da başlayacak olan mücadelede olacak.

GALATASARAY, YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor. 64 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’den 6 puan önde.

Ev sahibi Kasımpaşa ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 31 puan topladı ve ligde 9. sırada bulunuyor.

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İKİ TAKIMIN SEZONUN İLK YARISINDAKİ KARŞILAŞMASI NEFES KESMİŞTİ

Galatasaray ve Kasımpaşa, ligin 7. haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3 sona ermişti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 34 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa, uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği sağlamıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın bu sezon puan kaybettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.

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İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın ilk 11'İ : Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
16:00 23'
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 - 1
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray maç,
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