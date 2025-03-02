Lider Galatasaray Kasımpaşa'ya konuk oluyor! Galatasaray'ın ve Kasımpaşa'nın ilk 11'i nasıl? Maç kaçta başlayacak?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, namağlup serisini sürdürerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farkı korumayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında iki ekip RAMS Park’ta 3-3 berabere kalmıştı. Kritik mücadelede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, aldığı ceza nedeniyle kulübede yer alamayacak. Tüm gözler, 16.00’da başlayacak olan mücadelede olacak.
Süper Lig’de 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, yenilgisiz şekilde yoluna devam ediyor. 64 puanla ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’den 6 puan önde.
Ev sahibi Kasımpaşa ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 31 puan topladı ve ligde 9. sırada bulunuyor.
Galatasaray ve Kasımpaşa, ligin 7. haftasında RAMS Park’ta karşı karşıya gelmiş ve mücadele 3-3 sona ermişti. Sarı-kırmızılı ekip, ilk 34 dakikada 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa, uzatma dakikalarında bulduğu golle beraberliği sağlamıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray’ın bu sezon puan kaybettiği ilk maç olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa'nın ilk 11'İ : Gianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Da Costa
Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sallai, Sara, Barış, Osimhen
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